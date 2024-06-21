Барнаульцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ 21 июня

Документы на процедуру брать не нужно

21 июня 2024, 08:10, ИА Амител

Доктор / Источник фото: unsplash.com

Жители Барнаула смогут бесплатно сделать экспресс-тест на ВИЧ 21 июня, сообщили в городской администрации.

Пройти процедуру можно на парковке ТЦ "Праздничный" на улице Балтийской с 11:00 до 15:30. Она займет 10-15 минут.

При этом узнать свой ВИЧ-статус можно анонимно – какие-либо документы для тестирования не понадобятся.