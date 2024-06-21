Барнаульцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ 21 июня
Документы на процедуру брать не нужно
21 июня 2024, 08:10, ИА Амител
Доктор / Источник фото: unsplash.com
Жители Барнаула смогут бесплатно сделать экспресс-тест на ВИЧ 21 июня, сообщили в городской администрации.
Пройти процедуру можно на парковке ТЦ "Праздничный" на улице Балтийской с 11:00 до 15:30. Она займет 10-15 минут.
При этом узнать свой ВИЧ-статус можно анонимно – какие-либо документы для тестирования не понадобятся.
14:44:27 20-06-2024
вся медицина свелась к сдаче тестов и анализов. попробуйте к лору записаться в 3 градской поликлинике. тот еще квэст.
16:01:19 20-06-2024
Гость (14:44:27 20-06-2024) вся медицина свелась к сдаче тестов и анализов. попробуйте к... ну так везде - в 9й взрослой фиг попадешь к неврологу, эндокринологу(
15:52:32 20-06-2024
Да нет никакого вичА, это научная спекуляция. Результат всех телодвижений - залечивание насмерть.
17:33:50 20-06-2024
Гость (15:52:32 20-06-2024) Да нет никакого вичА, это научная спекуляция. Результат всех... Все видно по анализам до лечения и после.Я счастливый обладатель ВИЧ.Пью две таблетки в день-иммунка в порядке,вирус неопределяется.Не несите чушь.
10:40:23 21-06-2024
Гость (17:33:50 20-06-2024) Все видно по анализам до лечения и после.Я счастливый облада... Ну и расскажи, ты плохо себя чувствовал до момента обнаружения т.н. ВИЧ? Если бы не сдавал анализ, и в ус бы не дул, и сейчас таблетки бы не глотал.
11:10:51 21-06-2024
Гость (10:40:23 21-06-2024) Ну и расскажи, ты плохо себя чувствовал до момента обнаружен... Гость (10:40:23 21-06-2024) Ну и расскажи, ты плохо себя чувствовал до момента обнаружен... Да плохо.Поэтому и сдал вкруг все анализы и очень удивился что у меня ВИЧ,последствия веселой молодости.Иммунка была 280 при норме 500-1500,ниже 200- это стадия СПИД.А ВН- вирусная нагрузка была 100 тысяч копий на мл.Уже через месяц после лечения ВН была неопределяемая( то есть меньше 5 копий на мл).Потому что лучшие тестовые аппараты настроены на такую чувствительность.Прошло 5 лет ,сейчас иммунка 600 ВН -0.Прием лекарств крайне прост,2 таблетки без побочек,болезнь эта давно не смертельная если не рассуждать так как вы.Абсолютно контролируемая ,просто хроническая как и масса других болячек.Плюс при ВН неопределяемой она не передается никаким путем и дети рождаются здоровые.Не поленился написать ,может кому то поможет.Все беды от темноты ,невежества и стереотипов 90х.Все не так давно и ничего страшного в этом нет.Если ты не нарк и алкаш,то люди с ВИЧ здоровее других,так как сведущи и следят за здоровьем.
11:16:07 21-06-2024
Гость (10:40:23 21-06-2024) Ну и расскажи, ты плохо себя чувствовал до момента обнаружен... "Если бы не сдавал анализ, и в ус бы не дул, и сейчас таблетки бы не глотал."А вот такие призывы или глупы или преступны.Там происходит так.Можешь и 10 лет тянуть с ним заражая людей.Но рано или поздно происходит обрушение иммунки .А ниже 200 ты побежишь с кучей странных болячек типа тубика и лимфомы Ходжкина и еще таких интересных.Я до этого не дошел ,но изучив предмет поднаторел в вопросе.Выбраться будет можно если успеешь.