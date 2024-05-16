"В группе риска – каждый". Как сегодня заражаются ВИЧ и почему о нем мало говорят

Что делать, если человек узнал, что у него ВИЧ, и правда ли, что сегодня вирус уже не настолько смертелен

16 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Еще 10-15 лет назад о смертельной опасности ВИЧ сообщали везде и всюду. За последние годы ажиотаж вокруг этой болезни угас, но зря, считает главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. И если раньше в основном этим вирусом заражались молодые наркоманы, то сегодня в группе риска – каждый из нас. Почему это произошло и как себя уберечь, специалист рассказал в "Переговорке" на amic.ru. Также поговорили о том, правда ли, что все тестирование на ВИЧ анонимно и что делать, если человек узнал, что у него ВИЧ.

А еще Валерий Шевченко рассказал о том, что сегодня врачи научились контролировать этот вирус и теперь из разряда смертельных болезнь перешла в категорию опасных.

01:37 "Проблема начала ослабевать". Почему о ВИЧ сегодня говорят очень мало. И правда ли, что сейчас с этой болезнью можно жить долго.

03:25 "Болезнь вышла за пределы ключевых групп и в группе риска – каждый". О том, кто сегодня чаще заражается ВИЧ и где этот вирус можно подхватить.

05:57 Чем СПИД отличается от ВИЧ и сколько в Алтайском крае ВИЧ-инфицированных?

08:44 О терапии, которую получают ВИЧ-инфицированные и перебоях с лекарствами на фоне санкций и импортозамещения.

10:31 "Рискованное поведение". В каких ситуациях обязательно нужно проводить тест на ВИЧ.

14:02 Какие симптомы имеет ВИЧ?

15:44 Как перенесли ковид люди с ВИЧ?

16:58 О том, как провериться на ВИЧ и всегда ли тестирование анонимно?

20:10 О том, как идет работа с людьми, у которых впервые выявили ВИЧ, и бывают ли случаи, когда пациент отказывается от лечения.

22:29 "А комары могут переносить заразу?" Еще раз о том, как передается ВИЧ и как он не передается.

24:11 О том, всегда ли у инфицированных родителей рождается малыш с ВИЧ?

26:40 Сколько в Алтайском крае детей с ВИЧ и насколько опасна инфекция для новорожденных?

29:30 Есть ли случаи заражения ВИЧ врачей?

29:50 До какого возраста доживают с ВИЧ-инфекцией?

30:04 Меры профилактики, куда обращаться, чтобы пройти обследование. И как часто это надо делать?