Барнаульцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в парке "Изумрудный"

Документы на процедуру брать не нужно

31 июля 2024, 14:10, ИА Амител

Мобильный комплекс для экспресс-тестирования на ВИЧ / Фото: barnaul.org

Жители Барнаула смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ 2 августа в парке "Изумрудный", сообщили в мэрии.

Пройти процедуру можно с 12:00 до 18:00 у центрального входа.

При этом узнать свой ВИЧ-статус можно анонимно – какие-либо документы для тестирования не понадобятся. Займет оно 10-15 минут.