Барнаульцы смогут сдать бесплатный экспресс-тест на ВИЧ в парке "Изумрудный"
Документы на процедуру брать не нужно
31 июля 2024, 14:10, ИА Амител
Мобильный комплекс для экспресс-тестирования на ВИЧ / Фото: barnaul.org
Жители Барнаула смогут бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ 2 августа в парке "Изумрудный", сообщили в мэрии.
Пройти процедуру можно с 12:00 до 18:00 у центрального входа.
При этом узнать свой ВИЧ-статус можно анонимно – какие-либо документы для тестирования не понадобятся. Займет оно 10-15 минут.
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