Принимать деревья будут на пяти площадках

14 января 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Joanna Kosinska / unsplash.com

В Барнауле пройдет акция по сбору елей для дальнейшей переработки, сообщили в телеграм-канале администрации города.

Деревья будут принимать 18 января с 11:00 до 12:30 по пяти адресам:

площадь Октября, "Зеленый сквер";

ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;

площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;

площадь Народная (ул. Георгия Исакова);

ТРЦ "Огни".

Перед сдачей елку нужно очистить от мишуры, полиэтиленовой плены и остатков украшений. Все собранные деревья задействуют в технологическом процессе лесной холдинговой компании "Алтайлес".