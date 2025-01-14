Барнаульцы смогут сдать новогодние елки на переработку 18 января
Принимать деревья будут на пяти площадках
14 января 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Joanna Kosinska / unsplash.com
В Барнауле пройдет акция по сбору елей для дальнейшей переработки, сообщили в телеграм-канале администрации города.
Деревья будут принимать 18 января с 11:00 до 12:30 по пяти адресам:
- площадь Октября, "Зеленый сквер";
- ТРЦ "Гулливер Парк", Красноармейский, 51а;
- площадь Адмирала Кузнецова, Балтийская, 53;
- площадь Народная (ул. Георгия Исакова);
- ТРЦ "Огни".
Перед сдачей елку нужно очистить от мишуры, полиэтиленовой плены и остатков украшений. Все собранные деревья задействуют в технологическом процессе лесной холдинговой компании "Алтайлес".
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