Барнаульцы смогут улететь в Читу прямым рейсом с 6 апреля

Полет в столицу Забайкальского края будет длиться 3 часа 5 минут

14 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Прямой рейс в Читу будет доступен для жителей Барнаула с 6 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова.

Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров.

Время в пути составит 3 часа 5 минут. Первый рейс из Барнаула в Читу состоится 6 апреля в 04:00. Обратно воздушное судно отправится в 10:05 этого же дня.

Продажу билетов открыли на официальных сайтах аэропорта и авиакомпании, а также в авиакассах города.