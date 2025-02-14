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Барнаульцы смогут улететь в Читу прямым рейсом с 6 апреля

Полет в столицу Забайкальского края будет длиться 3 часа 5 минут

14 февраля 2025, 16:45, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Прямой рейс в Читу будет доступен для жителей Барнаула с 6 апреля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Барнаул им. Г.С. Титова.

Между городами будут летать самолеты SSJ-100 авиакомпании Red Wings вместимостью до 100 пассажиров.

Время в пути составит 3 часа 5 минут. Первый рейс из Барнаула в Читу состоится 6 апреля в 04:00. Обратно воздушное судно отправится в 10:05 этого же дня.

Продажу билетов открыли на официальных сайтах аэропорта и авиакомпании, а также в авиакассах города.

Барнаул самолёт

Комментарии 3

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Костя

17:12:05 14-02-2025

Зачем нам в Читу? Неее нам в Читу не надо...

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Гость

18:08:40 14-02-2025

Туда на паравозе то никто ни ездит, а эти аэроплан запустили

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Гость

21:24:57 14-02-2025

Ну кто с головой поймут для чего нужна Чита.
Там можно сесть на автобус и съездить в Китай на море на отдых как делают жители Забайкалья.
Желтое море очень чистое, теплое. Курорты намного дешевле чем Крым, Сочи и другие курорты юга РФ. Качество на порядок выше там чем любой курорт РФ. А гастрономический тур просто незабываемый. От пекинской утки до всевозможных морепродуктов. Я в прошлом году был на Байдайхэ. Курорт на котором раньше отдыхали только большие чиновники Китая. Теперь любой желающий может там отдыхать. Правда я летал из Новосибирска в Пекин, а уж потом на электричке пару часов до курорта. Встречал в Байдайхэ жителей Чита и других мест Забайкалья. Они уже лет 20 только туда и ездят отдыхать. Говорят Турция, Греция, Италия, Испания отстой по сравнению с Китаем.

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