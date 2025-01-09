Барнаул получил шесть субсидированных рейсов. Куда будет улететь дешевле в 2025 году?
Такое решение приняли в Росавиации
09 января 2025, 14:00, ИА Амител
Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список рейсов, которые получат субсидии в 2025 году. Среди городов оказался и Барнаул. Причем количество таких "дешевых" маршрутов выросло по сравнению с 2024-м. Рассказываем, куда можно будет улететь из столицы Алтайского края по сравнительно недорогим билетам.
Какие маршруты будут субсидированными?
Один из самых популярных маршрутов – Казань. Улететь в Татарстан можно будет с января до конца апреля, также субсидированные рейсы стоят в расписании на октябрь – ноябрь. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines на Boeing 737-800. Частота рейсов – два раза в неделю. Софинансирование со стороны Республики Татарстан и Алтайского края составит 35%.
Кроме того, субсидии получили рейсы до Сургута. На этом направлении работает компания Utair: 70-местные самолеты АTR-72 будут курсировать два раза в неделю с января по апрель и с сентября по декабрь. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО.
Из Екатеринбурга в Барнаул можно будет улететь на SSJ-100 авиакомпании Red Wings два раза в неделю в период с января по апрель и с октября по декабрь. Софинансирование в размере 30,5% взяли на себя Свердловская область и Алтайский край.
Эта же компания на SSJ-100 будет перевозить людей из Улан-Удэ в Барнаул и обратно. Полеты будут производить два раза в неделю круглогодично. Софинансирование со стороны Алтайского края составит 5%. И точно такие же параметры у рейсов из Читы в Барнаул. На этот раз софинансирование в размере 5% взял на себя Забайкальский край.
Еще один популярный маршрут – из Барнаула в Новосибирск. Десять раз в неделю перелеты на Embraer E170 совершает компания S7. Софинансирование Алтайского края и Новосибирской области составит 95%.
Как было в прошлом году?
Отметим, что в 2024 году в Алтайском крае было всего два субсидированных маршрута.
А в Москву нельзя будет летать на более выгодных условиях?
Нет, эти рейсы пользуются большой популярностью и им обычно не "помогают".
А в Республике Алтай тоже рейсы субсидированные есть?
Конечно. В 2025 году там будет профинансировано шесть направлений: Оренбург, Сургут, Улан-Удэ, Уфа, Красноярск и Санкт-Петербург.
2024 год для барнаульского аэропорта был успешным?
Конечно. Аэропорт Барнаул имени Германа Титова установил новый рекорд – количество пассажиров превысило 770 тысяч человек. Это на 7,2% больше, чем в 2023-м. В новом году ожидается завершение строительства нового терминала комплекса.
14:37:24 09-01-2025
я бы в Казань слетала дня на три, если бы не боялась самолётов. там очень красиво. кто не был, рекомендую побывать.
11:14:01 10-01-2025
Элен без ребят (14:37:24 09-01-2025) я бы в Казань слетала дня на три, если бы не боялась самолёт...
не бойтесь - садитесь в хвостовую часть
14:42:47 09-01-2025
Это как получается, до Сургута, Из Екатеринбурга в Барнаул, из Барнаула в Новосибирск, это только в одну сторону!? Или это коряво так написали?... Вот из Улан-Удэ в Барнаул и обратно, это сразу понятно! А другие рейсы!??
И что, правда из Барнаула в Новосибирск скидка 95%, и можно туда и обратно за 300 рублей слетать!?
И с какого числа это всё действует, и как, механизм какой? сначала летишь - потом возвращают? Или сразу платишь меньше?
Проясните эти все вопросы!?
15:14:06 09-01-2025
Еще один популярный маршрут – из Барнаула в Новосибирск. Десять раз в неделю перелеты на Embraer E170 совершает компания S7/// Как так высчитали 10 раз в неделю, если рейс выполняется 1 раз в день?
18:31:35 09-01-2025
Гость (15:14:06 09-01-2025) Еще один популярный маршрут – из Барнаула в Новосибирск. Дес... 10 рейсов будет это когда летнее расписание выкатят, в конце марта, пока слоты не согласованы. Зато уже известно что летом рейс из Барнаула в Сиб будет в 10-55, лично для меня очень удобно, без электрички+111 на Питерский трёхчасовой(9 из 10 полётов - Питер, летаю строго S7)
14:48:22 10-01-2025
Гость (15:14:06 09-01-2025) Еще один популярный маршрут – из Барнаула в Новосибирск. Дес... +2 рейса в 0.00 между сутками
19:39:12 10-01-2025
Гость (15:14:06 09-01-2025) Еще один популярный маршрут – из Барнаула в Новосибирск. Дес...
15:18:44 09-01-2025
так а расскажите, кому положены субсидии. не всем же
16:30:45 09-01-2025
Гость (15:18:44 09-01-2025) так а расскажите, кому положены субсидии. не всем же... перевозчику и за счёт этих субсидий для пассажиров ниже стоимость билета. думаю что примерно так.
17:22:50 09-01-2025
Элен без ребят (16:30:45 09-01-2025) перевозчику и за счёт этих субсидий для пассажиров ниже стои... ранее помнится, что на субсидируемые авиарейсы по цене со скидкой около 50% можно было купить билеты только детям, студентам и пенсионерам
18:32:20 09-01-2025
Гость (17:22:50 09-01-2025) ранее помнится, что на субсидируемые авиарейсы по цене со ск... Это не те субсидии
18:53:03 09-01-2025
Сильно то губу не стоит раскатывать, субсидированных билетов будет всего штук двадцать в год и они все сейчас, сразу, как только появятся, будут раскуплены льготными категориями граждан
14:15:55 10-01-2025
Пусть получат десять субсидированных рейсов. Как были билеты в праздники дорогими, так и останется.
20:01:50 10-01-2025
Элен без ребят (14:37:24 09-01-2025) я бы в Казань слетала дня на три, если бы не боялась самолёт... Это потому что ты без ребят, с ребятами было бы не страшно...
13:54:04 11-01-2025
Субсидирование касается всех, это значит на эти направления билеты будут дешевле, и купить их могут все, а не только льготные категории граждан
15:33:57 12-01-2025
Никаких билетов еще нет. Все это вилами по воде написано. Даже расписания нет в Барнауле. Новосибирск уже продает. А у нас в Барнауле воду вовремя дать не могут, развязку построить, музей достроить. Но прокукарекать надо.
15:00:33 13-01-2025
Открыли самый дальний закуток,
В который не заманят и награды.
Открыт закрытый порт Владивосток,
Париж открыт, но мне туда не надо.
сл. Владимир Высоцкий.