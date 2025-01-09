Барнаул получил шесть субсидированных рейсов. Куда будет улететь дешевле в 2025 году?

Такое решение приняли в Росавиации

09 января 2025, 14:00, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало список рейсов, которые получат субсидии в 2025 году. Среди городов оказался и Барнаул. Причем количество таких "дешевых" маршрутов выросло по сравнению с 2024-м. Рассказываем, куда можно будет улететь из столицы Алтайского края по сравнительно недорогим билетам.

Какие маршруты будут субсидированными?

Один из самых популярных маршрутов – Казань. Улететь в Татарстан можно будет с января до конца апреля, также субсидированные рейсы стоят в расписании на октябрь – ноябрь. Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines на Boeing 737-800. Частота рейсов – два раза в неделю. Софинансирование со стороны Республики Татарстан и Алтайского края составит 35%.

Кроме того, субсидии получили рейсы до Сургута. На этом направлении работает компания Utair: 70-местные самолеты АTR-72 будут курсировать два раза в неделю с января по апрель и с сентября по декабрь. Софинансирование в размере 50% предоставит ХМАО.

Из Екатеринбурга в Барнаул можно будет улететь на SSJ-100 авиакомпании Red Wings два раза в неделю в период с января по апрель и с октября по декабрь. Софинансирование в размере 30,5% взяли на себя Свердловская область и Алтайский край.

Эта же компания на SSJ-100 будет перевозить людей из Улан-Удэ в Барнаул и обратно. Полеты будут производить два раза в неделю круглогодично. Софинансирование со стороны Алтайского края составит 5%. И точно такие же параметры у рейсов из Читы в Барнаул. На этот раз софинансирование в размере 5% взял на себя Забайкальский край.

Еще один популярный маршрут – из Барнаула в Новосибирск. Десять раз в неделю перелеты на Embraer E170 совершает компания S7. Софинансирование Алтайского края и Новосибирской области составит 95%.

Как было в прошлом году?

Отметим, что в 2024 году в Алтайском крае было всего два субсидированных маршрута.

А в Москву нельзя будет летать на более выгодных условиях?

Нет, эти рейсы пользуются большой популярностью и им обычно не "помогают".

А в Республике Алтай тоже рейсы субсидированные есть?

Конечно. В 2025 году там будет профинансировано шесть направлений: Оренбург, Сургут, Улан-Удэ, Уфа, Красноярск и Санкт-Петербург.

2024 год для барнаульского аэропорта был успешным?

Конечно. Аэропорт Барнаул имени Германа Титова установил новый рекорд – количество пассажиров превысило 770 тысяч человек. Это на 7,2% больше, чем в 2023-м. В новом году ожидается завершение строительства нового терминала комплекса.