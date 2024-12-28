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Барнаульцы снова обращают внимание на детей, катающихся с опасных склонов

Несанкционированную горку устроили на склоне у ТРЦ "Пионер"

28 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Дети катаются с опасного склона у ТРЦ "Пионер" в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Дети катаются с опасного склона у ТРЦ "Пионер" в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле заметили очередную опасную горку, с которой катаются дети. На этот раз – у ТРЦ "Пионер". Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, снятым очевидцами, дети скатываются со склона, который ведет прямо на железнодорожные пути.

Ранее на одну из опасных незаконных горок уже обращали внимание барнаульцы. В социальных сетях очевидцы делились кадрами, сделанными на ул. Анатолия, 224: дети катались со склона, выходящего на проезжую часть и трамвайные пути.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на ситуацию и оповестили о ней комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Было принято решение засыпать опасный участок противогололедными реагентами.

Барнаул Алтайский край дети

Комментарии 12

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Гость

11:25:46 28-12-2024

Отстаньте от детей! Позапрещали все горки, теперь плоды пожинайте.

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Элен без ребят

13:24:32 28-12-2024

Гость (11:25:46 28-12-2024) Отстаньте от детей! Позапрещали все горки, теперь плоды пожи... правильно! от таких точно отстать нужно, незачем вмешиваться в естественный отбор.

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Гостья

11:34:38 28-12-2024

А барнаульцы обратили внимание, что ни на одном снежном городке нет горок, с которых могли бы безопасно и с интересом кататься дети? Общество настолько "интеллектуально продвинулось вперёд" в последние годы, что запретило традиционные зимние горки, сносило их, если люди делали, а теперь дети катаются там, где придётся.

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Гость из будущего

12:04:49 28-12-2024

Гостья (11:34:38 28-12-2024) А барнаульцы обратили внимание, что ни на одном снежном горо...
Вот именно!

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Гость

11:35:58 28-12-2024

Нужно все эти склоны разровнять и засыпать.
Пока очередная яжемать не нарисовалась

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Гость

11:55:03 28-12-2024

По детству помню, если была горка то мы там, если далеко или нет - то сами делали. И вообще нам было в этом вопросе не до взрослых.

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Сергей

12:29:16 28-12-2024

Да пусть катаются, дети же

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Гость

12:37:07 28-12-2024

Если ничего не запрещать то проблема быстро закончится, а везучии продолжат эволюционировать. Отбор называется.

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Элен без ребят

13:26:13 28-12-2024

Гость (12:37:07 28-12-2024) Если ничего не запрещать то проблема быстро закончится, а в... машинистов только жалко

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Musik

09:06:20 29-12-2024

Элен без ребят (13:26:13 28-12-2024) машинистов только жалко... Они взрослые?

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Гость

08:48:23 29-12-2024

Гость (12:37:07 28-12-2024) Если ничего не запрещать то проблема быстро закончится, а в...
А тебе надо чтобы обязательно прописано было, что можно, что нельзя? Своих мозгов совсем нет? Вот это и есть деградация.

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Гость

13:27:19 28-12-2024

Эти бестолочи в наушниках катаются?

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