Барнаульцы снова обращают внимание на детей, катающихся с опасных склонов

Несанкционированную горку устроили на склоне у ТРЦ "Пионер"

28 декабря 2024, 11:20, ИА Амител

Дети катаются с опасного склона у ТРЦ "Пионер" в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле заметили очередную опасную горку, с которой катаются дети. На этот раз – у ТРЦ "Пионер". Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, снятым очевидцами, дети скатываются со склона, который ведет прямо на железнодорожные пути.

Ранее на одну из опасных незаконных горок уже обращали внимание барнаульцы. В социальных сетях очевидцы делились кадрами, сделанными на ул. Анатолия, 224: дети катались со склона, выходящего на проезжую часть и трамвайные пути.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на ситуацию и оповестили о ней комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Было принято решение засыпать опасный участок противогололедными реагентами.