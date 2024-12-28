Барнаульцы снова обращают внимание на детей, катающихся с опасных склонов
Несанкционированную горку устроили на склоне у ТРЦ "Пионер"
28 декабря 2024, 11:20, ИА Амител
В Барнауле заметили очередную опасную горку, с которой катаются дети. На этот раз – у ТРЦ "Пионер". Об этом сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам, снятым очевидцами, дети скатываются со склона, который ведет прямо на железнодорожные пути.
Ранее на одну из опасных незаконных горок уже обращали внимание барнаульцы. В социальных сетях очевидцы делились кадрами, сделанными на ул. Анатолия, 224: дети катались со склона, выходящего на проезжую часть и трамвайные пути.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на ситуацию и оповестили о ней комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула. Было принято решение засыпать опасный участок противогололедными реагентами.
11:25:46 28-12-2024
Отстаньте от детей! Позапрещали все горки, теперь плоды пожинайте.
13:24:32 28-12-2024
Гость (11:25:46 28-12-2024) Отстаньте от детей! Позапрещали все горки, теперь плоды пожи... правильно! от таких точно отстать нужно, незачем вмешиваться в естественный отбор.
11:34:38 28-12-2024
А барнаульцы обратили внимание, что ни на одном снежном городке нет горок, с которых могли бы безопасно и с интересом кататься дети? Общество настолько "интеллектуально продвинулось вперёд" в последние годы, что запретило традиционные зимние горки, сносило их, если люди делали, а теперь дети катаются там, где придётся.
12:04:49 28-12-2024
Гостья (11:34:38 28-12-2024) А барнаульцы обратили внимание, что ни на одном снежном горо...
Вот именно!
11:35:58 28-12-2024
Нужно все эти склоны разровнять и засыпать.
Пока очередная яжемать не нарисовалась
11:55:03 28-12-2024
По детству помню, если была горка то мы там, если далеко или нет - то сами делали. И вообще нам было в этом вопросе не до взрослых.
12:29:16 28-12-2024
Да пусть катаются, дети же
12:37:07 28-12-2024
Если ничего не запрещать то проблема быстро закончится, а везучии продолжат эволюционировать. Отбор называется.
13:26:13 28-12-2024
Гость (12:37:07 28-12-2024) Если ничего не запрещать то проблема быстро закончится, а в... машинистов только жалко
09:06:20 29-12-2024
Элен без ребят (13:26:13 28-12-2024) машинистов только жалко... Они взрослые?
08:48:23 29-12-2024
Гость (12:37:07 28-12-2024) Если ничего не запрещать то проблема быстро закончится, а в...
А тебе надо чтобы обязательно прописано было, что можно, что нельзя? Своих мозгов совсем нет? Вот это и есть деградация.
13:27:19 28-12-2024
Эти бестолочи в наушниках катаются?