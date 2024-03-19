Барнаульцы создали петицию и просят решить проблему с бродячими собаками
По словам жителей поселка Кирова, в последнее время животных становится все больше
19 марта 2024, 10:40, ИА Амител
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/935239
Барнаульцы создали петицию с требованием решить проблему с бродячими собаками. Ее опубликовали на сайте change.org.
Жители барнаульского поселка Кирова рассказали, что в последнее время бродячих животных становится все больше. Местные отмечают, что бездомные собаки представляют большую опасность, особенно для детей, идущих в школу.
Люди требуют от ответственных лиц принять меры по контролю за бродячими животными.
На момент публикации подписи под петицией поставили 88 человек.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае собака порвала лицо школьнику.
10:45:03 19-03-2024
Травить.Только травить. Зоошиз под суд за защиту потенциальных убийц человека.
10:47:52 19-03-2024
Подписал
10:48:11 19-03-2024
Вангую, чиновники даже не пошевелятся. ну кроме громких материалов в СМИ. " Мы не смыкая глаз, 24/7 только и решаем эту проблему, провели кучу заседаний .... и т. д". Ну выделят ещё миллионов 5-7 для Ласки. Сколько там выходит бригад на отлов, одна в 2 человека?Подержали выпустили, деньги распилили
10:51:56 19-03-2024
Почему об этом нужно просить. Это опасность и ее нужно нейтрализовать без всяких условий. Элементарно отстрел.
14:18:02 19-03-2024
Абориген бывший (10:51:56 19-03-2024) Почему об этом нужно просить. Это опасность и ее нужно нейтр... за бродячих животных у нас отвечают соответствующие органы. А если бродяжек много, значит, плохо работают эти органы. С них и спрос. Не хотят решать - штрафовать, наказывать. А собаки при чем?
10:52:18 19-03-2024
Петиции на чейндж.орге не решают ровным счётом ничего. Чейндж.орг - это свисток, в который легко спустить пар.
11:15:16 19-03-2024
Гость (10:52:18 19-03-2024) Петиции на чейндж.орге не решают ровным счётом ничего. Чейнд... Более того, это не просто бесполезная платформа, скорее вредная. Change.org — американская онлайн-платформа, предназначенная для размещения петиций, ставящая своей целью предоставление инструментов для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем.
На сайте помимо прочих продвигаются также спонсируемые кампании, например Amnesty International и Общество защиты животных Соединённых Штатов.
10:55:45 19-03-2024
Согласен, порой страшновато от этих шавок.
11:01:54 19-03-2024
диких собак стало очень много во всех районах Барнаула, а недавно приезжал в Бийск, так там вообще кошмар - ходят стаи по 10-12 даже в людных местах, а людям приходится их обходить
11:21:20 19-03-2024
Город для людей, люди не добыча для собак. Пока чиновники не поймут это, так и будем жить, обсуждая сводки о покусанных. Это ещё корма им достаточно, в виде мусорок. Вот как будет в городе почище так и будет подобного каждый день
11:40:18 19-03-2024
Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законодательном уровне.
11:57:51 19-03-2024
Гость (11:40:18 19-03-2024) Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законод... А кто у нас законы принимает, Народное Вече?
12:36:27 19-03-2024
ВВП (11:57:51 19-03-2024) А кто у нас законы принимает, Народное Вече?... Депутаты, чиновники не все депутаты.
12:25:22 19-03-2024
Гость (11:40:18 19-03-2024) Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законод... Согласен! В ГД надо обращаться.
15:30:14 19-03-2024
Гость (11:40:18 19-03-2024) Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законод... Да у нас сплошь и рядом исполнительная власть в лице чиновников инициирует всяческие законы. А всякие Думы и заксобрания берут под козырек. ТАК ЧТО ОТ ЧИНОВНИКОВ МНОГО ЗАВИСИТ. Другой вопрос, что чиновники могут быть заинтересованы в создании собачьей проблемы. В ЭТОЙ СФЕРЕ СТАЛИ КРУТИТЬСЯ ОЩУТИМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА. Миллионы! Создается впечатление, что местным властям это выгодно.
12:27:33 19-03-2024
Хоспади. Тубазиду насыпать, а для своих В6 приготовит на всякий случай. И будет щастье
14:03:12 19-03-2024
Стрелять и травить Вас. Ну и закон Бумеранга существует, будите так же мучаться
14:21:30 19-03-2024
Наталья (14:03:12 19-03-2024) Стрелять и травить Вас. Ну и закон Бумеранга существует, буд... Люди никак не хотят понять, что виноваты чиновники, которые не хотят решать проблему, а не собаки
17:37:28 19-03-2024
Наталья (14:03:12 19-03-2024) Стрелять и травить Вас. Ну и закон Бумеранга существует, буд... На собачий корм убивают животных. Вы будете мучаться так же по закону бумеранга
15:50:08 19-03-2024
Подписал петицию за отстрел и потраву.
16:29:02 19-03-2024
Привлекать в качестве общественного транспорта в виде собачьих упряжек.
12:36:11 20-03-2024
Люди пачками мрут, а тут диких животных стало жалко, от которых один вред. Парадокс.