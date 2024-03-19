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Барнаульцы создали петицию и просят решить проблему с бродячими собаками

По словам жителей поселка Кирова, в последнее время животных становится все больше

19 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/935239
Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/935239

Барнаульцы создали петицию с требованием решить проблему с бродячими собаками. Ее опубликовали на сайте change.org.

Жители барнаульского поселка Кирова рассказали, что в последнее время бродячих животных становится все больше. Местные отмечают, что бездомные собаки представляют большую опасность, особенно для детей, идущих в школу.

Люди требуют от ответственных лиц принять меры по контролю за бродячими животными.

На момент публикации подписи под петицией поставили 88 человек.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае собака порвала лицо школьнику. 

Барнаул Собаки

Комментарии 22

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Гость

10:45:03 19-03-2024

Травить.Только травить. Зоошиз под суд за защиту потенциальных убийц человека.

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Гость

10:47:52 19-03-2024

Подписал

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ВВП

10:48:11 19-03-2024

Вангую, чиновники даже не пошевелятся. ну кроме громких материалов в СМИ. " Мы не смыкая глаз, 24/7 только и решаем эту проблему, провели кучу заседаний .... и т. д". Ну выделят ещё миллионов 5-7 для Ласки. Сколько там выходит бригад на отлов, одна в 2 человека?Подержали выпустили, деньги распилили

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Абориген бывший

10:51:56 19-03-2024

Почему об этом нужно просить. Это опасность и ее нужно нейтрализовать без всяких условий. Элементарно отстрел.

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гость

14:18:02 19-03-2024

Абориген бывший (10:51:56 19-03-2024) Почему об этом нужно просить. Это опасность и ее нужно нейтр... за бродячих животных у нас отвечают соответствующие органы. А если бродяжек много, значит, плохо работают эти органы. С них и спрос. Не хотят решать - штрафовать, наказывать. А собаки при чем?

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Гость

10:52:18 19-03-2024

Петиции на чейндж.орге не решают ровным счётом ничего. Чейндж.орг - это свисток, в который легко спустить пар.

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Гость

11:15:16 19-03-2024

Гость (10:52:18 19-03-2024) Петиции на чейндж.орге не решают ровным счётом ничего. Чейнд... Более того, это не просто бесполезная платформа, скорее вредная. Change.org — американская онлайн-платформа, предназначенная для размещения петиций, ставящая своей целью предоставление инструментов для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем.
На сайте помимо прочих продвигаются также спонсируемые кампании, например Amnesty International и Общество защиты животных Соединённых Штатов.

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Гость

10:55:45 19-03-2024

Согласен, порой страшновато от этих шавок.

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Гость

11:01:54 19-03-2024

диких собак стало очень много во всех районах Барнаула, а недавно приезжал в Бийск, так там вообще кошмар - ходят стаи по 10-12 даже в людных местах, а людям приходится их обходить

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ВВП

11:21:20 19-03-2024

Город для людей, люди не добыча для собак. Пока чиновники не поймут это, так и будем жить, обсуждая сводки о покусанных. Это ещё корма им достаточно, в виде мусорок. Вот как будет в городе почище так и будет подобного каждый день

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Гость

11:40:18 19-03-2024

Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законодательном уровне.

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ВВП

11:57:51 19-03-2024

Гость (11:40:18 19-03-2024) Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законод... А кто у нас законы принимает, Народное Вече?

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Гость

12:36:27 19-03-2024

ВВП (11:57:51 19-03-2024) А кто у нас законы принимает, Народное Вече?... Депутаты, чиновники не все депутаты.

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Гость

12:25:22 19-03-2024

Гость (11:40:18 19-03-2024) Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законод... Согласен! В ГД надо обращаться.

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Гость

15:30:14 19-03-2024

Гость (11:40:18 19-03-2024) Что могут сделать чиновники, проблему решать надо на законод... Да у нас сплошь и рядом исполнительная власть в лице чиновников инициирует всяческие законы. А всякие Думы и заксобрания берут под козырек. ТАК ЧТО ОТ ЧИНОВНИКОВ МНОГО ЗАВИСИТ. Другой вопрос, что чиновники могут быть заинтересованы в создании собачьей проблемы. В ЭТОЙ СФЕРЕ СТАЛИ КРУТИТЬСЯ ОЩУТИМЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА. Миллионы! Создается впечатление, что местным властям это выгодно.

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апр

12:27:33 19-03-2024

Хоспади. Тубазиду насыпать, а для своих В6 приготовит на всякий случай. И будет щастье

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Наталья

14:03:12 19-03-2024

Стрелять и травить Вас. Ну и закон Бумеранга существует, будите так же мучаться

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гость

14:21:30 19-03-2024

Наталья (14:03:12 19-03-2024) Стрелять и травить Вас. Ну и закон Бумеранга существует, буд... Люди никак не хотят понять, что виноваты чиновники, которые не хотят решать проблему, а не собаки

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Гость

17:37:28 19-03-2024

Наталья (14:03:12 19-03-2024) Стрелять и травить Вас. Ну и закон Бумеранга существует, буд... На собачий корм убивают животных. Вы будете мучаться так же по закону бумеранга

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Гость

15:50:08 19-03-2024

Подписал петицию за отстрел и потраву.

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Жора

16:29:02 19-03-2024

Привлекать в качестве общественного транспорта в виде собачьих упряжек.

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Гость

12:36:11 20-03-2024

Люди пачками мрут, а тут диких животных стало жалко, от которых один вред. Парадокс.

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