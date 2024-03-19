НОВОСТИПроисшествия

Собака порвала лицо школьнику в Красноярском крае

Полиция начала проверку

19 марта 2024, 09:55, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com
Злая собака / Фото: pxhere.com

Собака напала на школьника в Красноярском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мальчик ждал родителей возле забора школы, когда на него набросилось животное. У ребенка повреждено лицо, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

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НОВОСТИПроисшествия
Собаки Красноярский край Нападения на людей

Комментарии 5

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Гость

10:17:46 19-03-2024

Его психическому здоровью нанесен значительный ущерб.

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Гость

10:36:45 19-03-2024

Опять история с собакой и ребенком, кто-то наживается, а страдают дети, в этих происшествиях во всех виноваты депутаты которые приняли этот закон и не приняли правильные законы.

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Гость

10:47:02 19-03-2024

Собак травить. Зоошиз в тюрьму.

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Гость

10:55:59 19-03-2024

Сегодня муж может отпинать жену совершенно безнаказанно, или сосед соседа за паркинг например. Но если плохо скажешь о собак - уголовки не избежать.

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Гость

12:35:49 19-03-2024

После проведения экспертизы выяснилось, что на самом деле это была жительница Торонто, а вовсе не собака.

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