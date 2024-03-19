Собака порвала лицо школьнику в Красноярском крае
Полиция начала проверку
19 марта 2024, 09:55, ИА Амител
Злая собака / Фото: pxhere.com
Собака напала на школьника в Красноярском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.
Мальчик ждал родителей возле забора школы, когда на него набросилось животное. У ребенка повреждено лицо, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полиция начала проверку по факту случившегося.
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