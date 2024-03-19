Собака порвала лицо школьнику в Красноярском крае

Полиция начала проверку

19 марта 2024, 09:55, ИА Амител

Злая собака / Фото: pxhere.com

Собака напала на школьника в Красноярском крае. Об этом рассказали в региональном МВД.



Мальчик ждал родителей возле забора школы, когда на него набросилось животное. У ребенка повреждено лицо, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Полиция начала проверку по факту случившегося.