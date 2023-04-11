Уровень жизни выше. Зачем барнаульцы скупают жильё в Новосибирске

Жители Алтайского края ежемесячно покупают в столице Сибири более 50 квартир. Это значительно больше, чем два-три года назад

11 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Барнаульцы стали активно покупать жильё за пределами края. Причём в лидерах среди регионов, куда устремляются за покупкой недвижимости наши земляки, – Новосибирск. Жители Алтайского края ежемесячно покупают в столице Сибири более 50 квартир. Ещё несколько лет назад было не больше 20. При общем количестве продаваемых квартир в Барнауле 700-800 в месяц – это довольно существенная доля: в районе 7% от всех покупок жилья. В рубрике "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул вместе с Дмитрием Дворядкиным разбираемся, почему это происходит.

Зачем барнаульцам квартиры в Новосибирске?

Причина роста интереса к объектам в Новосибирске объясняется довольно просто. Цены на недвижимость в Барнауле сейчас находятся на пиковых значениях: средняя стоимость "квадрата" приближается к 100 тысячам рублей. Примерно столько же стоит жильё в Новосибирске. А с учётом того, что это город-миллионник и уровень жизни там выше, то объекты в столице Сибири становятся особенно привлекательными. Если выбирать между Барнаулом и крупнейшим городом федерального округа, то выбор для многих очевиден, отмечает Дмитрий Дворядкин.

По словам эксперта, в основном барнаульцы покупают жильё в Новосибирске не для проживания, а, скорее, как объект для инвестиций. Там строится много жилья, поэтому и выбор большой по разным ценам. К тому же новосибирские девелоперы часто предлагают квартиры с готовой отделкой – заходи и живи. Или сдавай в аренду. А если покупка происходит на стадии котлована, то выгода ещё больше. Статистика говорит о том, что квартиры в Новосибирске чаще берут не в ипотеку, а с полным расчётом за собственные средства.

Где ещё покупают жилье барнаульцы?

Среди других направлений, где наши земляки покупают квартиры, выделяются также Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Спрос на недвижимость в этих городах у жителей Алтайского края уже многолетний и традиционный. Но сейчас он тоже показывает повышающиеся показатели. С учётом высоких цен на квартиры в Барнауле, а также на относительно небольшой выбор жилых комплексов это вполне объяснимо, резюмирует специалист.

Ранее amic.ru сообщал, что жители Алтайского края покупают за границей более дорогую недвижимость, чем даже москвичи и петербуржцы. И чаще предпочитают недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах.