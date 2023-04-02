Жители Алтайского края скупают жильё за рубежом дороже, чем москвичи

В Алтайском крае средства на недвижимость за границей есть только у самых богатых

02 апреля 2023, 08:02, ИА Амител

Жители Алтайского края покупают за границей более дорогую недвижимость, чем даже москвичи и петербуржцы. И чаще предпочитают недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах. Данные опубликовала международная брокерская компания, занимающаяся продажей недвижимости за рубежом. Почему так происходит, что в нашем не самом богатом регионе люди предпочитают более дорогое жильё, разбираемся в рубрике "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул с Дмитрием Дворядкиным.

Почему жители Алтая "обошли" москвичей?

Дело в том, что в Алтайском крае средства на недвижимость за границей есть только у самых богатых. Именно они и покупают. И интересует их не обычное, среднее жильё, а более элитного уровня. В других же регионах зачастую покупают апартаменты за рубежом, чаще всего, представители среднего класса, которые могут себе позволить приобрести что-то, но не самое дорогое. Отсюда и медианные показатели ниже, чем у Алтайского края. Впрочем, и покупателей из нашего региона гораздо меньше.

В каких странах наши земляки покупают жильё?

На первом месте – Объединённые Арабские Эмираты. Там его приобрести довольно просто, арабы охотно продают недвижимость иностранцам. К тому же есть возможность впоследствии получить визу резидента.

На втором месте – Турция. Жильё в этой стране дешевле, чем в ОАЭ, и тоже легко продаётся. Кроме того, есть большой выбор как совсем доступного, так и подороже. И получить после покупки жилья можно даже вид на жительство или вовсе гражданство. Стоит сказать, что в среднем у россиян именно Турция на первом месте. А вот наш регион предпочитает больше Эмираты.

На третьем месте – Таиланд, тоже популярная страна у русских, в том числе для вложений в недвижимость. Там жильё можно купить зачастую дешевле, чем в России. При этом круглый год лето, можно ездить отдыхать и жить под собственной крышей. Далее в рейтинге Грузия, Испания и Греция.

Несмотря на то, что наш регион считается небогатым, тех, кто могут себе позволить недвижимость за рубежом, тоже хватает. Ведь часто это жильё может стоить дешевле, чем в новых жилых комплексах в Барнауле, отмечает эксперт.