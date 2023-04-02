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Жители Алтайского края скупают жильё за рубежом дороже, чем москвичи

В Алтайском крае средства на недвижимость за границей есть только у самых богатых

02 апреля 2023, 08:02, ИА Амител

Жители Алтайского края покупают за границей более дорогую недвижимость, чем даже москвичи и петербуржцы. И чаще предпочитают недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах. Данные опубликовала международная брокерская компания, занимающаяся продажей недвижимости за рубежом. Почему так происходит, что в нашем не самом богатом регионе люди предпочитают более дорогое жильё, разбираемся в рубрике "Гайд по недвижимости" на Business FM Барнаул с Дмитрием Дворядкиным.

Почему жители Алтая "обошли" москвичей?

Дело в том, что в Алтайском крае средства на недвижимость за границей есть только у самых богатых. Именно они и покупают. И интересует их не обычное, среднее жильё, а более элитного уровня. В других же регионах зачастую покупают апартаменты за рубежом, чаще всего, представители среднего класса, которые могут себе позволить приобрести что-то, но не самое дорогое. Отсюда и медианные показатели ниже, чем у Алтайского края. Впрочем, и покупателей из нашего региона гораздо меньше.  

В каких странах наши земляки покупают жильё?

На первом месте – Объединённые Арабские Эмираты. Там его приобрести довольно просто, арабы охотно продают недвижимость иностранцам. К тому же есть возможность впоследствии получить визу резидента.   

На втором месте – Турция. Жильё в этой стране дешевле, чем в ОАЭ, и тоже легко продаётся. Кроме того, есть большой выбор как совсем доступного, так и подороже. И получить после покупки жилья можно даже вид на жительство или вовсе гражданство. Стоит сказать, что в среднем у россиян именно Турция на первом месте. А вот наш регион предпочитает больше Эмираты.  

На третьем месте – Таиланд, тоже популярная страна у русских, в том числе для вложений в недвижимость. Там жильё можно купить зачастую дешевле, чем в России. При этом круглый год лето, можно ездить отдыхать и жить под собственной крышей. Далее в рейтинге Грузия, Испания и Греция.  

Несмотря на то, что наш регион считается небогатым, тех, кто могут себе позволить недвижимость за рубежом, тоже хватает. Ведь часто это жильё может стоить дешевле, чем в новых жилых комплексах в Барнауле, отмечает эксперт.

Комментарии 20

  • Это те жители Алтайского края которые наживаются на население того же края
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Сворованные деньги из бюджета,всевозможные откаты,коррупция одним словом
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Почему в нашем крае такое разделение? Многие за гостинку платят 20 лет, а некоторые ...Все знают среднюю заработную плату в регионе. Амик ,лучше бы написали, люди какой профессии в крае могут накопить на квартиру в Эмиратах.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Так в Алтайском крае и доходы больше. У некоторых
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Здесь на Алтае воровать легче дома за бугром покупают чиновники а кто в бизнесе те давно уже там купили на одном только ЖКХ чинуши наживают миллионы а ещё дороги школы больницы и многое из чего можно иметь откаты.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • А вакансии на федеральном сайте мрот и чуть выше, т.е 20т. Но работодатель бюджетник, говорит -денех нет, платить больше не могу....
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Я купил. Две.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • "Лучшие люди" не могут не понимать, что тут будет без дотаций из масквабада, в которых они черпают "бизнес идеи". Поэтому и готовятся к эвакуации.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Думаю, что это и есть иностранные агенты.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Какой поп такой приход во "власти"
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Бред в комментариях просто бесит. Эти люди не понимают ничего, они сейчас пытаются свои эмоции выдать за осознанную реакцию. Одни сопли наружу. Я знаю людейкого то лично, каких то персонажей опосредованно. По разному. Но точно знаю, что им плевать на ваше мнение.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Эти жители должны были пожить сначала в тюрьме. Пограбили маненько край и пошли недвижку за бугром скупать.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Сейчас смотрела данные по управляющим компаниям. Срок жизни УК полтора-два два года и подают на банкротство с многомиллионными убытками. Никого почему-то это не смущает. Вот денежки и на Турцию и на эмираты. А в учредителях одни и теже лица.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Не хотят в Красноярск возвращаться.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Все таки бесит... А ты говоришь плевать..
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Ободрали местное население ценами и нищенскими зарплатами. Разворовали, все , что можно и нельзя. Конечно купят, такие как Стеллы и ей подобные.
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Люди верят в какую-то справедливость, и ждут её, но видят, как беспринципные барыги жируют, не понимая того, что в гробу карманов нет!
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Совсем слабенький анализ в статье. Похоже, что материал подан лишь для того, чтоьы раскачать общественное мнение
    03 апреля, Гость   Ответить
  • что наш регион считается небогатым === Я бы сказал - "самым бедным"
    03 апреля, Гость   Ответить
  • Чем хуже жизнь населению Алтайского края,тем дороже жульё берёт за кордоном квартирки .Если всем убывает,то кому-то прибывает.
    03 апреля, Гость   Ответить
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