Барнаульцы стали больше интересоваться сайтами астрологии и нумерологии

Женщины посещают подобные ресурсы чаще мужчин

25 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Семейная пара. Смартфон / Фото: "МегаФон" и Yota

Аналитики Yota* выяснили, что в 2024 году россияне стали больше интересоваться эзотерикой. Число посетителей сайтов об астрологии, гаданиях и нумерологии выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом. Трафик увеличился на 38%, а время, проведенное на этих интернет-ресурсах, – на 19%. Исследование основано на обезличенных данных за первые восемь месяцев 2024 года.

В 2024 году люди стали чаще интересоваться нумерологией: количество посетителей сайтов выросло в 1,5 раза, а трафик – в 1,7 раза. Астрологические сайты – самые популярные среди всех эзотерических ресурсов. Их посещает половина пользователей сегмента, которые создают 43% всего трафика. Однако темпы роста астрологических сайтов ниже, чем у ресурсов о гаданиях и нумерологии.

В Барнауле за восемь месяцев этого года количество посетителей эзотерических сайтов увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно женщины чаще обращаются к этим ресурсам, тратя на 52% больше трафика, чем мужчины. Наибольший интерес к эзотерике среди сибирских городов проявляют пользователи из:

Новосибирска;

Омска;

Кемерова;

Красноярска;

Томска.

В целом россияне среди астрологических сайтов больше интересуются натальными картами (32%), чем гороскопами (11%). Сайты о гаданиях посещают 33% пользователей, которые обеспечивают 31% трафика. Интересующиеся нумерологией (17%) генерируют 26% трафика.

Женщины более активно интересуются эзотерикой по сравнению с мужчинами. Они составляют 68% пользователей и обеспечивают 69% трафика.

В 2024 году женская аудитория продемонстрировала рост: количество пользователей увеличилось на 74%, а объем трафика – на 72%. В целом темпы роста показателей женской аудитории в 1,5 раза превышают аналогичные показатели мужчин.

Исключение – среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины проводят там чуть больше времени (9,6 мин. против 9,4 мин. на пользователя). Мужчины больше интересуются гаданиями (34%), а женщины – натальными картами (35%).

Люди 26-45 лет составляют большинство пользователей эзотерических ресурсов (57%) и дают 56% трафика. Однако активнее всего растет аудитория старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика). Гадания и нумерология привлекают россиян 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты – аудиторию 26-35 лет.

Кстати, аналитики МегаФона также подтверждают рост интереса барнаульцев к эзотерическим ресурсам. За восемь месяцев 2024 года трафик на такие сайты вырос на 34 % по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Чаще всего жители региона посещали сайты с гаданиями, менее популярными оказались интернет-ресурсы с нумерологией и гороскопами.

Иллюстрация интересов пользователей предоставлена Yota

* Yota ("Йота")