Смартфон +. Что покупают жители Алтайского края вместе с новым телефоном?
Самыми частыми приобретениями стали защитные пленки, наушники и пауэрбанки
19 сентября 2024, 14:27, ИА Амител erid: LjN8KFnYT
Россияне чаще покупают телефоны вместе с различными аксессуарами, устройствами и дополнительными услугами. Например, клиенты сетей МегаФон и Yota* берут смартфоны вместе с пауэрбанками, наушниками и умными часами. Также пользуются услугами по установке приложений на телефон или его страхованию.
С января по август 2024 года на каждый купленный смартфон пришлось около 1,5 дополнительного товара или услуги. По сравнению с тем же периодом 2023 года показатель увеличился на 7%.
Вместе со смартфонами покупают товары, которые можно разделить на четыре категории:
- Аксессуары для смартфонов.
- Портативная техника.
- Настройка оборудования.
- Страхование гаджета.
Среди аксессуаров особенно выросли продажи аккумуляторных батарей (+359%), наушников (+153%) и защитных пленок на смартфон (+64%). Раньше для защиты экрана предлагали готовые наклейки не всегда нужного размера. Теперь пленку вырезают под размер экрана прямо в салоне. Пленки занимают наибольшую долю среди всех аксессуаров, которые берут вместе со смартфоном (22%), за ними следуют чехлы (20%).
Продажи смарт-часов, покупаемых вместе со смартфонами, выросли на 240% в январе – августе этого года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Они составляют 64% от всей портативной техники.
Услуга по настройке оборудования стала более востребованной на 36%. Сотрудники салонов устанавливают нужные программы и приложения, настраивают устройства для умного дома, переносят контакты со старого телефона на новый и клеят защитную пленку. Также популярна установка антивирусов.
Спрос на страхование смартфонов вырос на 31%. Услуга защищает от механических повреждений, внутренних поломок, кражи и дает дополнительный год сервисного обслуживания после окончания заводской гарантии. Страховка обычно действует год.
"Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя "прокачать" или защитить свой смартфон – как физически, так и виртуально. Поэтому у нас представлен весь спектр товаров и услуг для смартфонов: от защитных чехлов и пленок на экран, наушников, умных часов и браслетов до аксессуаров для авто и отдыха, установки необходимых приложений", – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.Он отметил, что рост спроса на настройку оборудования связан с частыми просьбами установить антивирус. Сейчас это особенно важно из-за большого количества интернет-мошенников.
* Yota ("Йота")
ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560Реклама
16:32:04 19-09-2024
Покупайте хорошие кнопочные телефоны!
18:01:55 19-09-2024
Гость (16:32:04 19-09-2024) Покупайте хорошие кнопочные телефоны! ... С встроенным бум-бум.
23:25:05 19-09-2024
Эх, а в моё время чаще всего со смартфоном покупали ёмкую microSD-карту.
10:54:59 20-09-2024
а там точно нет детонароров...? спасити у меня паранойя