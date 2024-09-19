Смартфон +. Что покупают жители Алтайского края вместе с новым телефоном?

Самыми частыми приобретениями стали защитные пленки, наушники и пауэрбанки

19 сентября 2024, 14:27, ИА Амител erid: LjN8KFnYT

Парень. Наушники. Смартфон / Фото: "МегаФон"

Россияне чаще покупают телефоны вместе с различными аксессуарами, устройствами и дополнительными услугами. Например, клиенты сетей МегаФон и Yota* берут смартфоны вместе с пауэрбанками, наушниками и умными часами. Также пользуются услугами по установке приложений на телефон или его страхованию.

С января по август 2024 года на каждый купленный смартфон пришлось около 1,5 дополнительного товара или услуги. По сравнению с тем же периодом 2023 года показатель увеличился на 7%.

Вместе со смартфонами покупают товары, которые можно разделить на четыре категории:

Аксессуары для смартфонов. Портативная техника. Настройка оборудования. Страхование гаджета.

Среди аксессуаров особенно выросли продажи аккумуляторных батарей (+359%), наушников (+153%) и защитных пленок на смартфон (+64%). Раньше для защиты экрана предлагали готовые наклейки не всегда нужного размера. Теперь пленку вырезают под размер экрана прямо в салоне. Пленки занимают наибольшую долю среди всех аксессуаров, которые берут вместе со смартфоном (22%), за ними следуют чехлы (20%).

Продажи смарт-часов, покупаемых вместе со смартфонами, выросли на 240% в январе – августе этого года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Они составляют 64% от всей портативной техники.

Услуга по настройке оборудования стала более востребованной на 36%. Сотрудники салонов устанавливают нужные программы и приложения, настраивают устройства для умного дома, переносят контакты со старого телефона на новый и клеят защитную пленку. Также популярна установка антивирусов.

Спрос на страхование смартфонов вырос на 31%. Услуга защищает от механических повреждений, внутренних поломок, кражи и дает дополнительный год сервисного обслуживания после окончания заводской гарантии. Страховка обычно действует год.

"Мы всегда готовы поддержать стремление покупателя "прокачать" или защитить свой смартфон – как физически, так и виртуально. Поэтому у нас представлен весь спектр товаров и услуг для смартфонов: от защитных чехлов и пленок на экран, наушников, умных часов и браслетов до аксессуаров для авто и отдыха, установки необходимых приложений", – говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.Он отметил, что рост спроса на настройку оборудования связан с частыми просьбами установить антивирус. Сейчас это особенно важно из-за большого количества интернет-мошенников.

* Yota ("Йота")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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