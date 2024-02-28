Барнаульцы теперь могут проверяться на ВИЧ в специальном кабинете
Ранее это делали только в мобильных комплексах
28 февраля 2024, 15:15, ИА Амител
В Барнауле в алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом открылся специализированный кабинет, где можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. До этого быструю диагностику проводили во временных мобильных пунктах.
Как сообщают "Вести Алтай", в кабинете принимают пациентов по понедельникам, средам и пятницам. Желающие могут попасть туда без талонов в порядке живой очереди. Врач возьмет кровь на анализ, а также проконсультирует относительно заболевания. Результаты исследования будут готовы в течение 15 минут, их точность составляет 99%.
По данным издания, на сегодня в крае проживает почти 20 тысяч людей с ВИЧ.
Ранее главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что основными причинами заражения ВИЧ становятся алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе полового партнера.
16:04:26 28-02-2024
"Ранее главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что основными причинами заражения ВИЧ становятся алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе полового партнера."
как алкоголь может стать причиной заражения??? ВИЧ живёт в спирте? оригинально))
16:12:53 28-02-2024
Гость (16:04:26 28-02-2024) "Ранее главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Мин... проверяйся почаще, если таких очевидных вещей не понимаешь.
10:33:51 01-03-2024
ты мне наливала, чтобы тыкать? видимо часто проверяешься, раз такая очевидная