Психиатр-нарколог назвал основные факторы риска заражения ВИЧ

Алкоголь и наркотики вызывают у человека неконтролируемое состояние, что приводит к необдуманным решениям

29 ноября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, какие факторы могут привести к заражению ВИЧ. Как сообщает телеканал "360", основными причинами становятся алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе полового партнера.

Эксперт отметил, что алкоголь и наркотики вызывают у человека неконтролируемое состояние. Это в результате подталкивает на необдуманные решения: к половым актам с малознакомыми людьми или использованию общего шприца при употреблении запрещенных веществ.

Холдин также напомнил, что сегодня ВИЧ не является смертным приговором. При приеме лекарств, отказе от алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к здоровью человек может прожить с инфекцией до преклонных лет.