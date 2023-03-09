Барнаульцы увидят сближение планет и Луны в конце марта

Публичные астрономические наблюдения будут организованы на площади Сахарова

09 марта 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в конце марта смогут увидеть три ярких сближения небесных тел, сообщает паблик "Наблюдательный Барнаул".

Так, 24-го числа произойдёт сближение молодой растущей Луны и Венеры, 28 марта можно будет увидеть рядом Марс и Луну, а 30 марта сблизятся Венера и Уран.

"Наблюдать можно будет в вечернее время, в эти три даты будут организованы публичные астрономические наблюдения на площади Сахарова. Остаётся ждать и надеяться на чистое небо", – говорится в сообщении.











Фото: "Наблюдательный Барнаул"