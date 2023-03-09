Барнаульцы увидят сближение планет и Луны в конце марта
Публичные астрономические наблюдения будут организованы на площади Сахарова
09 марта 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители Барнаула в конце марта смогут увидеть три ярких сближения небесных тел, сообщает паблик "Наблюдательный Барнаул".
Так, 24-го числа произойдёт сближение молодой растущей Луны и Венеры, 28 марта можно будет увидеть рядом Марс и Луну, а 30 марта сблизятся Венера и Уран.
"Наблюдать можно будет в вечернее время, в эти три даты будут организованы публичные астрономические наблюдения на площади Сахарова. Остаётся ждать и надеяться на чистое небо", – говорится в сообщении.
Фото: "Наблюдательный Барнаул"
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