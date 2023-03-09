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Барнаульцы увидят сближение планет и Луны в конце марта

Публичные астрономические наблюдения будут организованы на площади Сахарова

09 марта 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в конце марта смогут увидеть три ярких сближения небесных тел, сообщает паблик "Наблюдательный Барнаул".

Так, 24-го числа произойдёт сближение молодой растущей Луны и Венеры, 28 марта можно будет увидеть рядом Марс и Луну, а 30 марта сблизятся Венера и Уран.

"Наблюдать можно будет в вечернее время, в эти три даты будут организованы публичные астрономические наблюдения на площади Сахарова. Остаётся ждать и надеяться на чистое небо", – говорится в сообщении.

Фото: "Наблюдательный Барнаул"

Комментарии 2

  • супер! надеюсь будет хорошая погода! хотелось бы поточнее узнать кто организует, во сколько итд. всегда обидно читать новости типа" в Барнауле прошло то-то и то-то". почему нельзя заранее написать подробности
    09 марта, Гость   Ответить
  • Странно. А почему с Сахарова предлагают смотреть, а не с барбата? С барбата даже луну не видно ночью? Где тот чинушенок, который здесь за него себе все гланды изорал? Мол и точка притяжения и посидеть есть где и машины можно аж в километре бросить, а потом пешкодрапать. АУУУУ!!!??? Чинушонок, ты где??? Тебя все ищут!!!
    09 марта, Гость   Ответить
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