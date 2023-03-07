Когда следующая магнитная буря и как они влияют на здоровье и технику?
О том, воздействует ли на нас Солнце, спорят уже давно
07 марта 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В марте Землю накроет мощная магнитная буря, предупреждают специалисты. Они напоминают, что Солнце способно влиять и на технику, и на наше самочувствие. Особенно тяжело придётся метеозависимым людям.
Рассказываем, когда ожидается сильная магнитная буря и правда ли, что она сильно воздействует на человека.
1
Когда будет мощная магнитная буря в марте?
26 и 27 марта. В эти дни магнитная активность Солнца будет очень высокой. По оценке экспертов, мощность бури в первый день составит 7 баллов, а во второй – 6 баллов.
2
Будут ли ещё какие-то заметные магнитные колебания в марте?
Мощных магнитных возмущений не будет. Но эксперты прогнозируют незначительные колебания.
Так, солнечная активность в 4 балла ожидается 15, 25, 28 марта. Кроме того, солнечные атаки величиной 3 балла будут 16, 17, 19, 20, 24, 29, 30 и 31 марта.
3
Как магнитные бури влияют на человека?
На самом деле, единого мнения нет. Одни эксперты уверены, что магнитная буря сильно влияет на метеозависимых людей. Они могут жаловаться на боль в суставах, раздражительность, слабость и плохое общее самочувствие.
Но другие специалисты считают, что влияние на нас магнитных бурь – это миф. Например, кардиолог Анна Ефремушкина уверена, что эффект магнитных бурь сильно преувеличен. По её словам, Солнце не оказывает на нас столь мощного воздействия, как многие считают. Медик советует больше спать и следить за питанием, чтобы никакие бури были вам не страшны.
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Как магнитные бури влияют на технику?
А вот техника действительно может страдать от солнечной активности. Магнитные бури мешают проходу сигналов в атмосфере. Поэтому устройства могут давать сбой. Чаще всего это касается работы GPS, радиосвязи и подобных систем.
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Я верю, что страдаю от магнитных бурь. Как мне быть?
Никаких особых ритуалов нет. Эксперты настаивают, что главное – наладить режим сна и питания. Если вы хорошо выспитесь и не предадитесь перееданию накануне магнитной бури, пережить этот период будет намного проще.
Также улучшить своё самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе.
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