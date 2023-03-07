Когда следующая магнитная буря и как они влияют на здоровье и технику?

О том, воздействует ли на нас Солнце, спорят уже давно

07 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В марте Землю накроет мощная магнитная буря, предупреждают специалисты. Они напоминают, что Солнце способно влиять и на технику, и на наше самочувствие. Особенно тяжело придётся метеозависимым людям.

Рассказываем, когда ожидается сильная магнитная буря и правда ли, что она сильно воздействует на человека.

1 Когда будет мощная магнитная буря в марте? 26 и 27 марта. В эти дни магнитная активность Солнца будет очень высокой. По оценке экспертов, мощность бури в первый день составит 7 баллов, а во второй – 6 баллов.

2 Будут ли ещё какие-то заметные магнитные колебания в марте? Мощных магнитных возмущений не будет. Но эксперты прогнозируют незначительные колебания. Так, солнечная активность в 4 балла ожидается 15, 25, 28 марта. Кроме того, солнечные атаки величиной 3 балла будут 16, 17, 19, 20, 24, 29, 30 и 31 марта.

3 Как магнитные бури влияют на человека? На самом деле, единого мнения нет. Одни эксперты уверены, что магнитная буря сильно влияет на метеозависимых людей. Они могут жаловаться на боль в суставах, раздражительность, слабость и плохое общее самочувствие. Но другие специалисты считают, что влияние на нас магнитных бурь – это миф. Например, кардиолог Анна Ефремушкина уверена, что эффект магнитных бурь сильно преувеличен . По её словам, Солнце не оказывает на нас столь мощного воздействия, как многие считают. Медик советует больше спать и следить за питанием, чтобы никакие бури были вам не страшны.

4 Как магнитные бури влияют на технику? А вот техника действительно может страдать от солнечной активности. Магнитные бури мешают проходу сигналов в атмосфере. Поэтому устройства могут давать сбой. Чаще всего это касается работы GPS, радиосвязи и подобных систем.