Барнаульцы уже полгода ходят по фекалиям в подъезде
По словам жильцов, неприятный запах проникает в квартиры
11 июня 2023, 07:20, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители дома № 13 по улице Матросова в Барнауле пожаловались на ужасные условия в третьем подъезде, сообщает "В курсе 22".
По их словам, с января они не могут спокойно проследовать до своих квартир, поскольку первый этаж "затоплен фекалиями".
"Стоит невыносимый смрад! Запах проникает в квартиры! Ну это уже просто невозможно!" – посетовали горожане.
Люди добавили, что управляющая компания их игнорирует и они уже не знают, куда обращаться.
07:31:58 11-06-2023
Это их собственность Какое нам дело до этих засранцев и лохов, которых разводит управляющая компания. Что там весь дом инвалидов и пенсионеров? (да и у этих наследники найдутся)
08:22:06 11-06-2023
управляющая компания (УК) и Уголовный кодекс (УК). совпадение?
08:27:27 11-06-2023
В телевизоре-фекалии, под ногами - фекалии. Бардак...
11:24:22 11-06-2023
Не пойму, почему они Александру Терентьеву не жалуются? Или к меру Франку и к губернатору Томенко?Ведь это эти руководители отвечают за нормальное функционирование всех бытовые служб как перед народом таки перед вышестоящей властью. Под лежачий камень то вода не затекает.
11:42:10 11-06-2023
Это мелочи, главное у нас теперь будет праздник не день России, а день Великой России.)))
13:04:15 11-06-2023
Жители дома № 13 по улице Матросова за 30 лет владения приватизированным жильем еще не поняли, что зона ответственности каждого из жильцов не ограничивается пределами квартиры, а распространяется и на подъезд, и на подвал, и на все что находится в нем. Это все ваше имущество, и только вы за него отвечаете. Никакой добрый дядя не придет и не сделает забесплатно. Почувствуйте себя наконец наравне с собственниками частных домов. Это как раз тот случай, когда государство вам ничего не должно. Оно лишь помогает содержать дома, законодательно организуя УК, но хозяева все же вы, вы выбираете себе УК, если вас не устраивает качество, и вы можете вообще от нее отказаться и организовать обслуживание дома своими силами.
21:25:05 11-06-2023
Гость (13:04:15 11-06-2023) Жители дома № 13 по улице Матросова за 30 лет владения прива... Т.е. государство опять никому ничего не должно? "Ваших родителей рожать не просили"? Может, и мы такому государству ничего не должны?
10:49:37 12-06-2023
Гость (21:25:05 11-06-2023) Т.е. государство опять никому ничего не должно? "Ваших родит... Должно ли государство ремонтировать вам вашу машину? Нет? Почему тогда оно должно ремонтировать ваш дом?