Барнаульцы уже полгода ходят по фекалиям в подъезде

По словам жильцов, неприятный запах проникает в квартиры

11 июня 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители дома № 13 по улице Матросова в Барнауле пожаловались на ужасные условия в третьем подъезде, сообщает "В курсе 22".

По их словам, с января они не могут спокойно проследовать до своих квартир, поскольку первый этаж "затоплен фекалиями".

"Стоит невыносимый смрад! Запах проникает в квартиры! Ну это уже просто невозможно!" – посетовали горожане.

Люди добавили, что управляющая компания их игнорирует и они уже не знают, куда обращаться.