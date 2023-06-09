В свиней превратимся: жители пожаловались алтайскому депутату Госдумы на воду

Александр Терентьев рассмотрел обращения из Барнаула, Алейска, Ребрихинского, Шипуновского, Первомайского и Алтайского районов

09 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Вода из крана. Раковина / Фото: zirconicusso / Freepik

В Алейске из крана течет черная вода, а в Березовке Первомайского района этот жизненно необходимый ресурс есть только после 23:00. С такими проблемами жители этих населенных пунктов обратились в "Справедливую Россию – За правду". Депутату Госдумы, глава алтайского отделения партии Александр Терентьев рассмотрел все жалобы во время традиционного приема.

По поводу воды в Алейске – грязной, с песком – депутат уже направил запрос в прокуратуру. "Пока до Алейска очередь дойдет, мы в свиней превратимся", – заявляют люди по поводу планов работы властей по ремонту водопроводов. В соцсетях есть много показательного видео с черной водой.

"Даже при визуальном осмотре возникает понимание, что качество поставляемой потребителям воды не соответствует санитарным нормам. Такая услуга водоснабжения наносит вред здоровью людей, угрожает их жизни, портит водоиспользующую технику, а также создает условия для невозможности осуществления их бытовых и гигиенических нужд", – комментирует Александр Терентьев.

В Березовке нет даже такой воды. Жительница села рассказала социалисту, что в кране ресурс бывает только после 23:00. И люди не спят, ждут, чтобы запастись водой. Днем ее просто нет: не приготовить, не постирать, не полить огород. Жители собирают подписи под коллективным обращением на имя Александра Терентьева.

Также на приеме депутат рассмотрел сразу три коллективных обращения от собственников одного многоквартирного дома в Научном городке. Их обслуживает УК МУП "ДЕЗ-1 Ленинского района Барнаула". Люди пожаловались на выход из строя преобразователей, работа которых позволяет платить за отопление и горячую воду меньше. А также на аварийный бойлер.

Жалобы поступили из Шипуновского района, где есть проблемы с централизованным отоплением. И из Алтайского района: местная жительница пожаловалась на работу, точнее не работу, почты.

Депутат взял все обращения в работу.