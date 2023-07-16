Барнаульцы в разгар жары приезжают на нелегальные пляжи
Одна из популярных локаций — берег на реке Обь, за магазином "Леруа Мерлен"
16 июля 2023, 14:16, ИА Амител
В Барнауле установилась жара, которая заставила горожан стремиться к воде. Как сообщает "Толк", многие из них выбирают для отдыха места, где формально купание запрещена.
Одна из популярных локаций — нелегальный пляж на реке Обь, за магазином "Леруа Мерлен". Само место ежегодно привлекает большое количество людей. Есть и другие места — люди нередко выбирают для купания берега реки по обе стороны от Нового моста.
Напомним, что купание в неразрешенных местах может угрожать жизни человека. В частности, 15 июля молодой человек утонул на городском пляже. По словам очевидцев парень вместе с друзьями плавали за границей разрешенного участка — там висят таблички "купание запрещено".
15:33:37 16-07-2023
Парень плавал на городском пляже. Только сейчас чинуши начали прикрывать свои зады и придумывать всякие небылицы
15:59:35 16-07-2023
Ни на одном не оборудованием пляже в Барнауле в субботу не утонул ни один человек. А на муниципальном пляже утонул парень. Потаму что спасателей не интересует жизнь и здоровье отдыхающих. Их задача как можно больше сдать в аренду лежаков и зонтиков. Причём тащат они эти лежаки далеко за границы пляжа.
00:36:58 17-07-2023
Не вместили бы официальные пляжи всех желающих и спасателей на всех не хватит