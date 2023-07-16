Барнаульцы в разгар жары приезжают на нелегальные пляжи

Одна из популярных локаций — берег на реке Обь, за магазином "Леруа Мерлен"

16 июля 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле установилась жара, которая заставила горожан стремиться к воде. Как сообщает "Толк", многие из них выбирают для отдыха места, где формально купание запрещена.

Одна из популярных локаций — нелегальный пляж на реке Обь, за магазином "Леруа Мерлен". Само место ежегодно привлекает большое количество людей. Есть и другие места — люди нередко выбирают для купания берега реки по обе стороны от Нового моста.

Напомним, что купание в неразрешенных местах может угрожать жизни человека. В частности, 15 июля молодой человек утонул на городском пляже. По словам очевидцев парень вместе с друзьями плавали за границей разрешенного участка — там висят таблички "купание запрещено".