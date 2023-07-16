Соцсети: в Барнауле молодой парень утонул возле городского пляжа
По словам очевидца, на место прибыла полиция и скорая помощь, которые запретили купаться, а после якобы вызвали водолазов
16 июля 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул
15 июля молодой человек утонул на городском пляже. Как сообщает "Инцидент Барнаул", погибшему было около 20 лет.
По словам очевидца, на место прибыла полиция и скорая помощь, которые запретили купаться, а после якобы вызвали водолазов.
По словам других очевидцев утонувший вместе с друзьями плавали за границей пляжа — там висят таблички "купание запрещено".
Подробности происшествия и причина гибели парня уточняется.
14:08:34 16-07-2023
Хорошо отмазались. За границей он плавал. А то что по всей акватории пляжа носятся лодки и катера, по головам отдыхающих, это для них норма. То что всразу у берега начинается глубина, это тоже нормально? То что пыль стоит столбом по направлению (это даже нельзя назвать дорогой) к пляжу и люди все в пыли, это тоже нормально?
16:25:16 16-07-2023
То, что вчера творилось на пляже, песок стеной ,из за ветра и песка , невозможно, было купаться, поэтому и выбирали место среди кустов, хоть там не было такой пыли.А парней этих видела и полицейских, проходили по берегу, да полицейские , 3 парня, они даже и не прошли весь берег, подошли , посмотрели и ушли
17:15:28 16-07-2023
На наших глазах его искали и вытаскивали и очень долго потом он лежал на берегу, укрытый покрывалом, пишут, что ему 20 лет, но по лицу лет 35.Хочется сказать про городской пляж, открыт наспех и работает абы как . Спасатели даже без рупоров бегают по берегу, просят не заплывать далеко. Нет ограничений, сетки или чего-то ещё, буйки расположены в метре от берега и смысла в них нет. При этом ездят на моторках достаточно близко, на большой скорости, даже не смотря есть ли кто в воде. Вообще не понятны границы самого пляжа. Пляж грязный, скопление машин, нет мест ставить машины. Ну и в тот день был очень сильный ветер, сильные волны даже у берега. А где это произошло сильная глубинки огромные волны. Соболезнование близким.
23:31:38 16-07-2023
Я не знаю о каком пляже идёт речь, конечно, но мы съехали с дороги , которая идёт на новый мост, в кустах мусор, везде мусор, мешки , вода очень грязная, я немолодая женщина, купаюсь 2-3 раза за сезон, вывод один: в Барнауле купаться негде.
11:55:28 17-07-2023
Приезжайте на пляж "Водный мир". Парковка есть, на пляже чисто. Лежаки, кресла, солики, зонтики. Спасатели работают. Но на воде надо быть осторожным. Особенно родителям, взрослым следить за детьми, не зависимо от того есть детская зона для купания или нет!