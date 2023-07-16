Соцсети: в Барнауле молодой парень утонул возле городского пляжа

По словам очевидца, на место прибыла полиция и скорая помощь, которые запретили купаться, а после якобы вызвали водолазов

16 июля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул

15 июля молодой человек утонул на городском пляже. Как сообщает "Инцидент Барнаул", погибшему было около 20 лет.

По словам очевидца, на место прибыла полиция и скорая помощь, которые запретили купаться, а после якобы вызвали водолазов.

По словам других очевидцев утонувший вместе с друзьями плавали за границей пляжа — там висят таблички "купание запрещено".

Подробности происшествия и причина гибели парня уточняется.