Барнаульцы вместе с партией "Новые люди" отметили День народного единства

В партии считают, что проведенное мероприятие вовлекает граждан в культурную жизнь и сохраняет культурное наследие

07 ноября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: партия "Новые люди"

Сторонники партии "Новые люди" поздравили жителей краевой столицы с Днем народного единства. Партийцы организовали праздничную площадку в ТРЦ "Пионер", которую посетили более 100 гостей.

На площадке партийцы организовали самые разные активности. Участники праздника имели возможность познакомиться с различными аспектами народного творчества и проявить свои таланты.

Сторонники партии провели серию мастер-классов, в которых барнаульцы могли научиться плести браслеты-фенечки, изготавливать из лент сердца-триколоры, делать тряпичных кукол и даже чеканить монеты. Особой популярностью у гостей пользовалась фотозона с аниматорами в русском народном стиле: участники могли примерить на себя национальные костюмы, а фотографы помогли всем желающим запечатлеть свое участие в этом ярком событии.

"День народного единства – напоминание, что многое можно сделать, когда мы вместе. Когда работаем сообща. Когда помогаем и поддерживаем друг друга. Все самые громкие победы России связаны с единением ее народа. Будь то борьба с врагом или восстановление страны. Хочется пожелать только одного: чтобы настоящее единение народа было связано не только с внешними угрозами и экстремальными обстоятельствами, а оставалось таковым в повседневной жизни", – поздравил гостей председатель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае, депутат городской думы Барнаула Никита Федюнин.

"Новые люди" считают, что такие мероприятия не только вовлекают граждан в социальную и культурную жизнь, но и содействуют сохранению и продвижению культурного наследия России.

Организаторы выражают свою благодарность участникам мероприятия за их энтузиазм и активное участие и призывают всех жителей края продолжать поддерживать культурные мероприятия, способствующие единству и солидарности нации.