Барнаульцы возмущены мотоциклистами на Трассе здоровья
Люди боятся, что их могут сбить
19 мая 2024, 19:31, ИА Амител
Мотоциклисты на "Тропе здоровья" / Кадр из видео / Barnaul22
Жители Барнаула возмущены тем, что на Трассе здоровья ездят мотоциклисты. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, люди спокойно прогуливались и катались на велосипедах, когда рядом пронеслись мотоциклисты.
Горожане возмущены тем, что техника выехала на тропу.
"Кто-то отвечает за то, чтобы по трассе не гоняли мотоциклисты? Или теперь нужно бояться, что тебя собьют?" – задалась вопросом одна из очевидцев.
В комментариях пользователи интересуются, могут мотоциклисты ездить по Трассе здоровья или нет.
19:49:01 19-05-2024
Биатлонисты в помощь
20:29:11 19-05-2024
Гость (19:49:01 19-05-2024) Биатлонисты в помощь... Только хотел предложить отстрел. Можно для начала битами. Эти утырки ничего не понимают. Только через боль.
20:22:48 19-05-2024
Ждём комментарий ГИБДД. И правда интересен официальный ответ.
20:27:21 19-05-2024
А велосипедисты там мешают старикам со скандинавскими палочками. Там нет велодорожек, пусть лисапеды руками ведут.
20:30:44 19-05-2024
Есть фильм "13 грехов". Вот там сцена есть, как одним махом с такими ездунами управиться.
20:34:52 19-05-2024
Булыжник оружие пролетариата
14:36:52 20-05-2024
Иван (20:34:52 19-05-2024) Булыжник оружие пролетариата ... Натянутый тросик быстро решит все проблемы.
20:48:28 19-05-2024
уже и машины гоняют, причем, даже сигнала не подают, едва успела отскочить в сторону, она, зараза, бесшумно ехала, мотоциклы тарахтят, заранее можно услышать....я думала, что никто не поднимет эту тему, хотелось бы адекватной реакции от служб, занимающихся нарушителями дорожного движения, тем более, что на трассе есть предупреждающие плакаты о запрете транспорта, может, пора знаки дорожные установить, а то, похоже, уже ситуация напрягает
21:07:35 19-05-2024
Ракшин с Комяковым там лично с лопатами выравнивали трассу, а эти чудаки (на другую букву) разбивают своими железными уродцами её.
21:27:48 19-05-2024
Да, мотоциклисты там и правда мешают
22:44:26 19-05-2024
А меня мирно прогуливающегося по трассе несколько раз со всей скорости и с размаху долбанули по руке лыжники. Я предлагаю просто жить дружно и быть адекватными и здраво мыслящими.
07:44:16 20-05-2024
Трасса здоровья не для транспорта. Для мотоциклистов есть полигон. Почему полиция бездействует - большой вопрос. Наверно ждут, пока кого-нибудь на этой трассе не покалечат.
08:30:53 20-05-2024
Барнаульцы возмущены покатушками оных в старой части города в сторону горы, особливо поздно вечером и ночью, ибо рев ихних драндулетов пугают)и не дают спать
11:49:41 20-05-2024
Нет у нас условий ни для тех, ни для этих. Ни велодорожек, ни для самокатчиков, даже не везде городской транспорт объедешь, если он иногда встречается на пути \.
12:15:39 20-05-2024
Я вообще считаю, что лес не для выхлопов любого рода транспорта. Итак "высшая раса" застраивает его домами. Скоро ничего не останется от чистого уголка города, если сейчас можно так сказать. Оставьте то , что осталось от леса людям для прогулок, лыжникам, велосипедистам!
14:02:58 20-05-2024
Полиции некогда. Она новые камеры на дорогах ставит, чтобы владельцам камер денежки капали. Полиция, в отличие от милиции, нужна не для порядка, а для защиты интересов имущих власть и деньги.
18:56:09 20-05-2024
На основании чего полиция может запретить движение по лесной просеке?
В первом комментарии я предложил лыжников с ружьями... одинаковое решение. Разве что кто-то из них может быть без документов или должник по алиментам... вменять арест на несколько суток и отправку транспортного средства на штрафстоянку