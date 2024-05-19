Барнаульцы возмущены мотоциклистами на Трассе здоровья

Люди боятся, что их могут сбить

19 мая 2024, 19:31, ИА Амител

Мотоциклисты на "Тропе здоровья" / Кадр из видео / Barnaul22

Жители Барнаула возмущены тем, что на Трассе здоровья ездят мотоциклисты. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, люди спокойно прогуливались и катались на велосипедах, когда рядом пронеслись мотоциклисты.

Горожане возмущены тем, что техника выехала на тропу.

"Кто-то отвечает за то, чтобы по трассе не гоняли мотоциклисты? Или теперь нужно бояться, что тебя собьют?" – задалась вопросом одна из очевидцев.

В комментариях пользователи интересуются, могут мотоциклисты ездить по Трассе здоровья или нет.