Водитель иномарки врезался в мотоциклиста на Алтае

17-летний пострадавший попал в больницу

19 мая 2024, 17:25, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Водитель иномарки сбил юного мотоциклиста на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Предварительно, на дороге Топчиха – Чистюнька 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt не справился с управлением, выехал на встречку и сбил 17-летнего мотоциклиста.

После аварии пострадавшего отправили в больницу с различными травмами.

Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.