Водитель иномарки врезался в мотоциклиста на Алтае
17-летний пострадавший попал в больницу
19 мая 2024, 17:25, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Водитель иномарки сбил юного мотоциклиста на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Предварительно, на дороге Топчиха – Чистюнька 40-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt не справился с управлением, выехал на встречку и сбил 17-летнего мотоциклиста.
После аварии пострадавшего отправили в больницу с различными травмами.
Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.
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