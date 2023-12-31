Барнаульцы встали в огромную пробку из-за сломанного шлагбаума

По словам очевидцев, проблему удалось быстро решить

31 декабря 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула в новогодний вечер встали в пробку из-за сломанного шлагбаума. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Поломка произошла на железнодорожном переезде в Борзовой Заимке. Из-за этого люди вынуждены встать в пробку у рельсов.

Очевидцы отмечают, что в данный момент проблема решена и горожане разъехались по домам, встречать Новый год.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ.