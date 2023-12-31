Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае
Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком
31 декабря 2023, 18:01, ИА Амител
Кадр из видео / "В курсе 22"
Смертельная авария произошла на трассе Барнаул – Заринск 31 декабря. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Ipsum выехал на полосу встречного движения и врезался в "ГАЗ Next".
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Травмы получили женщина и ребёнок –пассажиры отечественного автомобиля, им оказали медицинскую помощь.
По факту аварии проводится проверка. Подробности уточняются.
00:20:57 01-01-2024
Пьяный?