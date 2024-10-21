Барнаульцы высказались против введения налога на бездетность
При этом чаще критикуют идею женщины и молодежь
21 октября 2024, 11:42, ИА Амител
89% опрошенных барнаульцев не поддержали идею введения налога на бездетность в России. Такие результаты показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
Аналитики опросили граждан из числа экономически активного населения. 89% барнаульцев не поддержали инициативу. 60% заявили, что они однозначно против, а 29% – скорее против. При этом женщины выражали несогласие чаще представителей сильного пола: 93% против 85%.
Чаще против высказывались граждане до 34 лет – 73%. При этом среди барнаульцев с доходом менее 50 тысяч рублей не поддерживали налог на бездетность 66%, а среди обеспеченных жителей краевой столицы с доходом выше 100 тысяч рублей этот показатель оказался несколько ниже – 63%.
11:50:21 21-10-2024
Мигрантам прекратите выплаты, и столько денег сэкономится, они ни рубля, эти халявщики не платили в казну, а денег идёт на их содержание уйма. И пусть платят образование и лечение. Нефиг последнее с коренного населения сдирать
12:59:12 21-10-2024
Гость (11:50:21 21-10-2024) Мигрантам прекратите выплаты, и столько денег сэкономится, о... Bообще-то сейчас огромная часть бюджета идет на совсем другое, никакого отношения к мигрантам не имеющее.
12:22:39 21-10-2024
женщины и молодежь --- вообще была идея с него помогать детям
13:12:30 21-10-2024
Гость (12:22:39 21-10-2024) женщины и молодежь --- вообще была идея с него помогать детя... Чего-чего , а идей у нас всегда много. Таких, как размер этого налога в сумме 30-40 тысяч в месяц) Только вот понятно, куда пойдут эти деньги. Как и будущие штрафы за пропаганду чайлдфри и за нарушение закона о запрете всего.
12:30:17 21-10-2024
Я за введение налога на бездетность,а то сдуру аборты наделают в сопливом возрасте,а потом слёзы льют.В старости кто их будет кормить,государство?,за счёт других налогоплательщиков? Серьезнее надо относиться к будущему,а не хлебать энергетики и пивасики!
13:09:59 21-10-2024
ЗА (12:30:17 21-10-2024) Я за введение налога на бездетность,а то сдуру аборты надела... Вы осетра-то урежьте. Вам и так налоги подняли с Нового года, мало не покажется. Надеюсь, вы не думаете, что это увеличение "олигархи" будут компенсировать из своего кармана?
13:17:45 21-10-2024
ЗА (12:30:17 21-10-2024) Я за введение налога на бездетность,а то сдуру аборты надела... И еще - вы серьезно считаете, что выносить и родить ребенка "в сопливом возрасте" меньше ударит по здоровью, нежели аборт на раннем сроке? Ну-ну. И да, чтобы не было абортов, надо не налог на бездетность вводить, а заниматься просвещением и обучать пользоваться контрацепцией. Внезапно. Но у нас, как обычно, свой, особый путь.
15:52:42 21-10-2024
ЗА (12:30:17 21-10-2024) Я за введение налога на бездетность,а то сдуру аборты надела... А сейчас взносы бездетных кого кормят? Задумывались?
13:46:30 21-10-2024
А может цены урегулировать.и налогов поменьше.
13:55:09 21-10-2024
когда государство давало бесплатно: дома, квартиры, образование, медицину, дошкольное и дополнительное образование, рабочие места после учёбы....!?
вот тогда спрашивало с населения - А почему это у тебя нет детей!?!
А теперь, извините, всё по другому!!!
*
из серии: Править хотим как Сталин, а жить как Абрамович...!
как говорится - вы или крестик снимите, или трусы наденьте!
14:03:30 21-10-2024
Капиталистические противоречия!
которых становиться всё больше и больше!
и уменьшаться они не будут!
ибо...
Капитализм...!
как не крути...
14:17:53 21-10-2024
обязательно налог надо ввести на бездетность. Если не имеешь трех детей -плати
не хочешь -рожай
не можешь рожать -усыновляй детдомовских
14:32:42 21-10-2024
холмс (14:17:53 21-10-2024) обязательно налог надо ввести на бездетность. Если не имеешь... "не хочешь -рожай" . Может я что-то в этой жизни не понимаю? Но я всегда считала , что детей рожают от любимого человека. А по вашим высказываниям получается, что хоть от бомжа соседского но вынь положь троих детей.
14:33:52 21-10-2024
холмс (14:17:53 21-10-2024) обязательно налог надо ввести на бездетность. Если не имеешь... Подскажите, а сколько детей у вас?
15:02:02 21-10-2024
Гость (14:33:52 21-10-2024) Подскажите, а сколько детей у вас?... меньше трех. Веедут налог надо будет стране -усыновлю без звука. Много сейчас сирот особенно из за войны, особенно больных детей. Идеалогия перестройки скотская была. Больной -выбросить. В нашем СССР2 этой идеалогии не будет. Поэтому и вводится этот налог
15:58:33 21-10-2024
холмс (15:02:02 21-10-2024) меньше трех. Веедут налог надо будет стране -усыновлю без зв... ]
Раз вы за многодетность, родную и усыновленную, вам срочно правописание надо подкачать. Совсем плохо с правописанием. А то детям многочисленным образование надо будет дать. А не только налога на бездетность избежать.
14:35:30 21-10-2024
холмс (14:17:53 21-10-2024) обязательно налог надо ввести на бездетность. Если не имеешь... А вы уже много усыновили?
14:52:13 21-10-2024
Барнаульцы косвенно поддержали ЕР, после того как спикер в популистической форме высказался против такого налога....
16:30:28 21-10-2024
Все будет как с пенсией,обещали увеличить возраст и сделать пенсию достойной, возраст увеличили, пенсию уменьшили, так и тут налог введут, а деньги направят на другие цели, плевали они на уровень жизни и рождаемость, надо мигрантов вывезут.
16:49:15 21-10-2024
Пусть наши руководители скажут у кого больше 3 детей? У всех по 1.