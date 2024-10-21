Барнаульцы высказались против введения налога на бездетность

При этом чаще критикуют идею женщины и молодежь

21 октября 2024, 11:42, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

89% опрошенных барнаульцев не поддержали идею введения налога на бездетность в России. Такие результаты показало исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Аналитики опросили граждан из числа экономически активного населения. 89% барнаульцев не поддержали инициативу. 60% заявили, что они однозначно против, а 29% – скорее против. При этом женщины выражали несогласие чаще представителей сильного пола: 93% против 85%.

Чаще против высказывались граждане до 34 лет – 73%. При этом среди барнаульцев с доходом менее 50 тысяч рублей не поддерживали налог на бездетность 66%, а среди обеспеченных жителей краевой столицы с доходом выше 100 тысяч рублей этот показатель оказался несколько ниже – 63%.