"Вреда больше, чем пользы". Демограф оценил идею введения налога на бездетность

Предлагаемая мера не влияла на рождаемость даже в Советском Союзе

15 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Дети / Источник фото: unsplash.com

Участившиеся предложения ввести в России налог на бездетность являются бесполезными, а в некотором плане – даже вредными, заявил amic.ru главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов.

"Введение такого налога не окажет существенного влияния на поведение людей и статистику рождаемости. А вот определенное раздражение в обществе точно вызовет. Обычно ссылаются на советский опыт, однако и в тот период налог на бездетность практически не влиял на рождаемость, зато вызывал обеспокоенность в некоторых социальных группах", – сообщил ученый.

Советскую попытку поправить демографическое положение оценил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что надо проанализировать этот опыт. "На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", – заметил Песков, оговорившись, что свое мнение по обсуждаемому вопросу должны высказать, прежде всего, специалисты.

Что касается предложений некоторых депутатов Госдумы о введении в России налога на бездетность, оценить их сложно из-за отсутствия деталей, заявил Дмитрий Песков.

Как известно, ранее депутат Евгений Федоров предложил обложить налогом граждан, не имеющих детей, а деньги направить на поддержку многодетных семей.

"Это будут слишком незначительные суммы, чтобы оказать серьезное влияние на общее положение многодетных семей в нашей стране. Зато возможный вред в плане социально-психологического напряжения, которое может вызвать подобная мера, разобщение общества и власти – все это перекроет материальный эффект", – оценил Алексей Кашепов возможные последствия введения налога на бездетность.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал несусветной чушью идею о налоге для лиц, не имеющих детей, в размере 30-40 тысяч рублей, которую высказал в эфире телеканала НТВ директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец.

Милонов выразил надежду, что "выводы по другим сферам в финансово-экономической политике, которые у него [руководителя вуза] есть, более продуманные". "Страшно представить, если другие темы он озвучивает с таким же хайпом", – заявил парламентарий.

Кстати, спикер Госдумы Вячеслав Володин также резко негативно оценил прозвучавшие от некоторых коллег "демографические" идеи, назвал их "крайностью" и призвал депутатов избегать непродуманных предложений.