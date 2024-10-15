"Вреда больше, чем пользы". Демограф оценил идею введения налога на бездетность
Предлагаемая мера не влияла на рождаемость даже в Советском Союзе
15 октября 2024, 10:45, ИА Амител
Участившиеся предложения ввести в России налог на бездетность являются бесполезными, а в некотором плане – даже вредными, заявил amic.ru главный научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алексей Кашепов.
"Введение такого налога не окажет существенного влияния на поведение людей и статистику рождаемости. А вот определенное раздражение в обществе точно вызовет. Обычно ссылаются на советский опыт, однако и в тот период налог на бездетность практически не влиял на рождаемость, зато вызывал обеспокоенность в некоторых социальных группах", – сообщил ученый.
Советскую попытку поправить демографическое положение оценил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что надо проанализировать этот опыт. "На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", – заметил Песков, оговорившись, что свое мнение по обсуждаемому вопросу должны высказать, прежде всего, специалисты.
Что касается предложений некоторых депутатов Госдумы о введении в России налога на бездетность, оценить их сложно из-за отсутствия деталей, заявил Дмитрий Песков.
Как известно, ранее депутат Евгений Федоров предложил обложить налогом граждан, не имеющих детей, а деньги направить на поддержку многодетных семей.
"Это будут слишком незначительные суммы, чтобы оказать серьезное влияние на общее положение многодетных семей в нашей стране. Зато возможный вред в плане социально-психологического напряжения, которое может вызвать подобная мера, разобщение общества и власти – все это перекроет материальный эффект", – оценил Алексей Кашепов возможные последствия введения налога на бездетность.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал несусветной чушью идею о налоге для лиц, не имеющих детей, в размере 30-40 тысяч рублей, которую высказал в эфире телеканала НТВ директор Московского финансово-экономического института (МФЭИ) Алексей Зубец.
Милонов выразил надежду, что "выводы по другим сферам в финансово-экономической политике, которые у него [руководителя вуза] есть, более продуманные". "Страшно представить, если другие темы он озвучивает с таким же хайпом", – заявил парламентарий.
Кстати, спикер Госдумы Вячеслав Володин также резко негативно оценил прозвучавшие от некоторых коллег "демографические" идеи, назвал их "крайностью" и призвал депутатов избегать непродуманных предложений.
11:46:09 15-10-2024
Много вредных...
12:11:18 15-10-2024
К своему народу. И что только можно придумать. Вы сами посудите что это даст. Жилья молодым не возможно купить. Цены просто заоблачные. Давайте ещё введём налог на бездетность. Вы лучше верните всё наворованное у генералов ВС и направьте эти средства в семьи для поддержания детей. Просто кто то вредит. Но я думаю наш президент не допустит на введения налога на бездетность.
12:26:35 15-10-2024
А кто сказал, что налог на бездетных, как и прочие инициативы, направлены на повышение рождаемости? Просто надо денег собрать как можно больше.
13:47:12 15-10-2024
Прежде чем вводить налог на бездетность, нужно чтобы всё население питалось качественными продуктами, а это дорого. Мой андролог говорил что не вздумай есть колбасы и другие мясные полуфабрикаты. Головастики угнетаются. Потом ходил на мед обследование общее - терапевт сказала - не ешь колбасы и полуфабрикаты. очень вредно. что они туда пихают страшно очень страшно мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем
14:12:29 15-10-2024
Учитывая количество раздраженных и их доводы, мера верная
14:38:45 15-10-2024
- "Что касается предложений некоторых депутатов Госдумы о введении в России налога на бездетность, оценить их сложно из-за отсутствия деталей, заявил Дмитрий Песков. " ---- Дьявол кроется в деталях, это давно понятно. Вернуть наворованное у генералов, говорит товарищ. Воруют все, кто имеет доступ к потокам, а генералы, это только один козел отпущения.
16:16:26 15-10-2024
Песков уже сказал что закон ерунда и ничему не поможет, наоборот вызовет соцнапряжение. не будут его вводить
16:20:35 15-10-2024
А у меня такой вопрос, где взять жену что бы не платить налог они не думали? В Россию на одну женщину претендуют 8 мужчин (от 18 до 50 лет). Пусть значит для равновесия завозят африканок и сев.кореянок, будем ассимилировать их.
16:40:38 15-10-2024
Гость (16:20:35 15-10-2024) А у меня такой вопрос, где взять жену что бы не платить нало... Африканки и кореянки нас не предпочитают... Они хочут баксы...
17:52:03 15-10-2024
Гость (16:20:35 15-10-2024) А у меня такой вопрос, где взять жену что бы не платить нало... да тебе и без бабы детей навешают, захочет шаболда детей от разных мужей записать на лоха и все тот же самый налог