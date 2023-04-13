Барнаульцы заигрались с газовым баллоном и сожгли пустырь
Тушить пламя экспериментаторам пришлось граблями
13 апреля 2023, 07:55, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле горожане случайно подожгли пустырь. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, всё произошло у дома по адресу Павловский тракт, 209а. Несколько человек что-то делали газовой горелкой и случайно подожгли траву под окнами многоэтажки.
Тушить огонь пришлось самостоятельно при помощи подручных материалов.
Напомним, что в Алтайском крае с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон.
Жителей призывают быть бдительными и осторожными в этот период, а также уведомлять при обнаружении даже малейших признаков опасности распространения пламени на леса.
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