Барнаульцы заигрались с газовым баллоном и сожгли пустырь

Тушить пламя экспериментаторам пришлось граблями

13 апреля 2023, 07:55, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле горожане случайно подожгли пустырь. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, всё произошло у дома по адресу Павловский тракт, 209а. Несколько человек что-то делали газовой горелкой и случайно подожгли траву под окнами многоэтажки.

Тушить огонь пришлось самостоятельно при помощи подручных материалов.

Напомним, что в Алтайском крае с 12 апреля объявлен пожароопасный сезон.

Жителей призывают быть бдительными и осторожными в этот период, а также уведомлять при обнаружении даже малейших признаков опасности распространения пламени на леса.