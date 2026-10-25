Как отметили в мэрии, горожане приобрели товары на 18,8% дешевле магазинных

25 октября 2026, 13:50, ИА Амител

Продовольственная ярмарка в краевой столице / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 24 октября прошли очередные продовольственные ярмарки выходного дня. На шести площадках продали товаров на 13,9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Цены на ярмарках в среднем ниже на 18,8% по сравнению с магазинами и на 24,5% — с рынками, отметили в публикации.

Следующая продовольственная ярмарка пройдет 31 октября в пригороде (в поселке Научный Городок, селе Лебяжье, микрорайоне Новосиликатный) и в районах Барнаула — в Железнодорожном (сквер 60 лет СССР, площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского) и в Октябрьском (ул. Германа Титова, 9, сквер имени Германа Титова).