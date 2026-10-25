Барнаульцы закупились продуктами на продовольственных ярмарках на 13,9 млн рублей
Как отметили в мэрии, горожане приобрели товары на 18,8% дешевле магазинных
25 октября 2026, 13:50, ИА Амител
В Барнауле 24 октября прошли очередные продовольственные ярмарки выходного дня. На шести площадках продали товаров на 13,9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.
Цены на ярмарках в среднем ниже на 18,8% по сравнению с магазинами и на 24,5% — с рынками, отметили в публикации.
Следующая продовольственная ярмарка пройдет 31 октября в пригороде (в поселке Научный Городок, селе Лебяжье, микрорайоне Новосиликатный) и в районах Барнаула — в Железнодорожном (сквер 60 лет СССР, площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского) и в Октябрьском (ул. Германа Титова, 9, сквер имени Германа Титова).
14:26:09 25-10-2026
Фрукты ,ягоды с южных стран на таможне заворачивают ,типа документов нет .
А тут можно , какой Сан пин ? кто видел из какой хрюшки тот окорок скоптили ?
А если там коклюш?
17:10:23 25-10-2026
В магазине насколько качественнее? Жена крестьянское масло 72.5 процента купила возле России не на вчерашней ярмарке, а что была перед ней. Маргарин. 18% недостаточная экономия на эрзац-продуктах