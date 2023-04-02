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Барнаульцы заметили очередной акт вандализма на Аллее ветеранов

На этот раз от рук злоумышленников пострадал фонарный столб

02 апреля 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Барнаульцы заметили разбитый фонарный столб на Аллее ветеранов. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

"Очередные безобразия вандалов", – подписал горожанин снимок разбитого фонарного столба.

Ранее сообщалось, что фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" восстановил стенды с фотографиями погибших военнослужащих на Аллее памяти. 30 января в городских пабликах писали, что мемориал разгромили вандалы. 

Комментарии 5

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Гость

20:07:37 02-04-2023

Это не аллея ветаранов,а аллея Победы! На Георгия Исакова от ул. Попова до ул. Солнечная поляна.
Там на газонах авто паркуют, после выезда с газонов аллеи шмоты грязи по всему району, а потом пыль столбом!
Собачники ещё всё загадили не пройти, короче надо переименовать аллею, чтобы не позорить память предков....

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Гость

20:56:26 02-04-2023

Ловить и на передок, невзирая на возраст и другие отсрочки.

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Гость

21:35:51 02-04-2023

Да там половина фонарей перебита еще с зимы.А около стеллы,где перечислены города-герои поотбили плитку.Каждый год ремонтируют,давно пора уже сделать тумбы как на площади Победы,а это убожество убрать,к тому же летом заваливают пустыми банками и бутылками.

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Гость

21:49:09 02-04-2023

Здравствуйте! Всё безобразия которые обнаружились в середине марта месяце. Где-то числа 15 были уже переданы в администрацию Ленинского района мной.

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Гость

21:54:52 02-04-2023

Гость, поддерживаю, прям с машинами и собаками их туда, что бы город не загаживали.

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