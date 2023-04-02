Барнаульцы заметили очередной акт вандализма на Аллее ветеранов

На этот раз от рук злоумышленников пострадал фонарный столб

02 апреля 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульцы заметили разбитый фонарный столб на Аллее ветеранов. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

"Очередные безобразия вандалов", – подписал горожанин снимок разбитого фонарного столба.

Ранее сообщалось, что фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" восстановил стенды с фотографиями погибших военнослужащих на Аллее памяти. 30 января в городских пабликах писали, что мемориал разгромили вандалы.