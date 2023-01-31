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Повреждённые вандалами стенды на Аллее памяти в Барнауле восстановили

За информацию о разрушителях объявлено вознаграждение

31 января 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru
Фото: altai-ter.er.ru

Фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" восстановил стенды с фотографиями погибших военнослужащих на Аллее памяти. Напомним, 30 января в городских пабликах сообщали, что мемориал разгромили вандалы. 

За восстановительными работами на наблюдал депутат Госдумы, единоросс Даниил Бессарабов.

"Поднять руку на мемориал – кощунственное преступление, на такое способны только те, кто не имеет уважения к памяти предков, к нашей общей исторической памяти. Гнусно покушаться на святое, особенно в тот момент, когда наши парни-герои вновь защищают Родину. Я бы посоветовал негодяям самим прийти, покаяться и восстановить памятные стенды. Но если не хватит духа, то дело чести наших правоохранителей найти их и представить общественности", – сказал депутат.

Фото: altai-ter.er.ru

В 2019 году фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" помогал создавать первую в России Аллею памяти десантников, погибших в бою с боевиками Хаттаба в Чеченской Республике. Одним из героев был уроженец Бийска Сергей Медведев.

Фонд объявил вознаграждение за информацию о вандалах, осквернивших память героев легендарной 6-й роты. Даниил Бессарабов также обратился к начальнику Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрею Подоляну с просьбой взять расследование этого преступления на личный контроль.

 

Комментарии 6

  • Даниил Бессарабов также обратился к начальнику Главного управления МВД России по... Забавный персонаж, этот "косарь от армии" Служить в армии у него нет желания А попиарится, за счёт погибших защитников, он первый
    31 января, Гость   Ответить
  • А мне кажется, что все, что связано с трауром, смертью, должно располагаться в определенной зоне. А так растянули на всю аллею. Раньше гуляли, отдыхали. А сейчас как-то не по себе. Идешь и только лица, лица.... Красное с черным. Не хорошо. Всему свое место. Перестали там гулять. Какие уж прогулки среди мертвых..... При всем уважении и с благодарностью к погибшим
    31 января, Гость   Ответить
  • А мне кажется, что все, что связано с трауром, смертью, должно располагаться в определенной зоне. А так растянули на всю аллею. Раньше гуляли, отдыхали. А сейчас как-то не по себе. Идешь и только лица, лица.... Красное с черным. Не хорошо. Всему свое место. Перестали там гулять. Какие уж прогулки среди мертвых..... При всем уважении и с благодарностью к погибшим----полностью поддержу. Совсем не место. Нужен мемориальный комплекс, как площадь Победы. Тогда это будет органично. Можно было бы на Ленина сделать, где аллея ветеранов музей под открытым небом, посвященный конфликтам Союза и РФ. С экскурсоводами и аудиогидами и прочим необходимым. На аллее такие рамки смотрятся неуместно.
    31 января, Гость   Ответить
  • А в классах портреты Пушкина,Лермонтова,Гоголя вам тоже кладбище напоминают?Может просто можно гордиться теми,кто действительно герой и рассказывать детям о их подвигах,а не умничать, грея свои попы на теплых диванах?
    31 января, Гость   Ответить
  • А в классах портреты Пушкина,Лермонтова,Гоголя вам тоже кладбище напоминают? ----- не напоминают. Разницу чуешь?
    31 января, Гость   Ответить
  • А мне кажется, что все, что связано с трауром, смертью, должно располагаться в определенной зоне. А так растянули на всю аллею. Раньше гуляли, отдыхали. А сейчас как-то не по себе. Идешь и только лица, лица.... Красное с черным. Не хорошо. Всему свое место. Перестали там гулять. Какие уж прогулки среди мертвых..... При всем уважении и с благодарностью к погибшим==========="Прогулки среди мертвых"- не говорите так...Потому что это не кладбище, а мемориал....Проходя здесь...у меня ком к горлу подкатывается и глаза на мокром месте...И жутко не в коем случае не "от красного с черным", а от того, что их предало вышестоящее руководство и родина...от того что не дали им подкрепление (потому что куплено всо было, 6 раз М.Н. Евтюхин просил, а когда понял предательство... по-русски на них сказал), а их просто бросили на растерзание тем шакалам и арабским наемникам. Десантников было 90,а головорезов в 15-20 раз больше...Они почти сутки противостояли (даже когда поняли ,что их кинули). Жестокой и страшной смертью мужики ушли....Но тем головорезам мало их смерти было (потому что они были в ярости, что их так мало, а они не сдаются), они истезали умерших...Гореть в аду тем кто это сделал и предателям!!!! Бедные те матери, которые только по жетонам узнавали своих сыновей. Те которые предали не были озвучены, наказаны...У предательства нет срока давности...Не только родные хотят правды и справедливости...но и остальные люди, потому что это общее горе. И в любой момент может коснуться любого...
    01 февраля, Гость   Ответить
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