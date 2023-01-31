За информацию о разрушителях объявлено вознаграждение

31 января 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

Фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" восстановил стенды с фотографиями погибших военнослужащих на Аллее памяти. Напомним, 30 января в городских пабликах сообщали, что мемориал разгромили вандалы.

За восстановительными работами на наблюдал депутат Госдумы, единоросс Даниил Бессарабов.

"Поднять руку на мемориал – кощунственное преступление, на такое способны только те, кто не имеет уважения к памяти предков, к нашей общей исторической памяти. Гнусно покушаться на святое, особенно в тот момент, когда наши парни-герои вновь защищают Родину. Я бы посоветовал негодяям самим прийти, покаяться и восстановить памятные стенды. Но если не хватит духа, то дело чести наших правоохранителей найти их и представить общественности", – сказал депутат.























Фото: altai-ter.er.ru

В 2019 году фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" помогал создавать первую в России Аллею памяти десантников, погибших в бою с боевиками Хаттаба в Чеченской Республике. Одним из героев был уроженец Бийска Сергей Медведев.

Фонд объявил вознаграждение за информацию о вандалах, осквернивших память героев легендарной 6-й роты. Даниил Бессарабов также обратился к начальнику Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрею Подоляну с просьбой взять расследование этого преступления на личный контроль.