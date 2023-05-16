Барнаульцы жалуются на гаражи, в которых постоянно жгут покрышки
Едкий запах и чёрный дым попадают в окна многоэтажек
16 мая 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Барнаульцы в социальных сетях рассказали о проблеме, которую им периодически доставляет гаражный кооператив, находящийся по соседству. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
Автор сообщения отметил, что проблемным является гаражный кооператив "Энтузиаст", расположенный на улице Попова.
Здесь, по словам местных жителей, неизвестные периодически жгут покрышки. Чёрный дым поднимается в воздух, а едкий запах доходит до жилых домов и мешает людям.
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