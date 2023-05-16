Барнаульцы жалуются на гаражи, в которых постоянно жгут покрышки

Едкий запах и чёрный дым попадают в окна многоэтажек

16 мая 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о проблеме, которую им периодически доставляет гаражный кооператив, находящийся по соседству. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

Автор сообщения отметил, что проблемным является гаражный кооператив "Энтузиаст", расположенный на улице Попова.

Здесь, по словам местных жителей, неизвестные периодически жгут покрышки. Чёрный дым поднимается в воздух, а едкий запах доходит до жилых домов и мешает людям.