Барнаульцы жалуются на хамство водителей автобусов

Людям грубят в ответ на просьбы и неудачные попытки оплаты по карте

01 августа 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жители Барнаула жалуются на поведение водителей автобусов. По словам людей, грубят им в ответ на самые обычные просьбы.

Пассажирка автобуса № 6 рассказала "Алтапрессу", что она не смогла рассчитаться за проезд по карте, в ответ водитель заявил, мол, не выпустит на этой остановке, а будет ждать, пока девушка оплатит услугу.

"Толку" читательница рассказала о грубом водителе в автобусе маршрута № 53, который стал кричать после просьбы открыть переднюю дверь.

Мужчина, по ее словам, угрожал пассажирам высадкой.