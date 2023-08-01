Барнаульцы жалуются на хамство водителей автобусов
Людям грубят в ответ на просьбы и неудачные попытки оплаты по карте
01 августа 2023, 13:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жители Барнаула жалуются на поведение водителей автобусов. По словам людей, грубят им в ответ на самые обычные просьбы.
Пассажирка автобуса № 6 рассказала "Алтапрессу", что она не смогла рассчитаться за проезд по карте, в ответ водитель заявил, мол, не выпустит на этой остановке, а будет ждать, пока девушка оплатит услугу.
"Толку" читательница рассказала о грубом водителе в автобусе маршрута № 53, который стал кричать после просьбы открыть переднюю дверь.
Мужчина, по ее словам, угрожал пассажирам высадкой.
13:56:07 01-08-2023
Все водилы с одним классом церковно приходской школы образования, о каком общение может быть речь ? для них карты и бесконтактная оплата это магия.)
14:08:33 01-08-2023
Гость (13:56:07 01-08-2023) Все водилы с одним классом церковно приходской школы образов... Факт, неоднократно слышал в свой адрес — «за... (долбали — прим. ред.) кататься бесплатно». Алё, дядя, я тебе плачу из своего кармана.
15:08:28 01-08-2023
Гость (13:56:07 01-08-2023) Все водилы с одним классом церковно приходской школы образов... Сам то кто?
15:33:55 01-08-2023
Гость (15:08:28 01-08-2023) Сам то кто? ... Инженер с 2 высшими образованиями, получаю третье техническое.
15:43:18 01-08-2023
Гость (15:33:55 01-08-2023) Инженер с 2 высшими образованиями, получаю третье техническо... Получи медальку.
16:02:03 01-08-2023
Гость (15:43:18 01-08-2023) Получи медальку. ... Возьми конфетку, вон там в вазочке
14:04:49 01-08-2023
она не смогла рассчитаться за проезд по карте, в ответ водитель заявил, ------ а что он ей должен был сказать - иди с богом, дитя?))) По моим наблюдениям, проблемы с оплатой, стоп лист, в частности, в основном, у молодежи возникают почему то)
14:07:13 01-08-2023
Власть вахтёры почувствовали! По факту оставляют одну дверь на большой автобус. Зачем, с какой целью? Чтобы горожане страдали, явно. Для сравнения: в Москве (да уже и в других городах) катаются современные автобусы, у которых три двери. На каждой приделана кнопочка. Шофёр подвёз автобус к остановке, кнопочка загорелась зелёным, нажимаешь на неё, пшшшшш, и дверь открывается. Хоть передняя, хоть какая. Какую тебе надо — сам и откроешь.
15:07:57 01-08-2023
Гость (14:07:13 01-08-2023) Власть вахтёры почувствовали! По факту оставляют одну дверь ... Москва - это не Россия. Автобусы захотели они современные. Будет вам перевозчик тратиться ещё, в убыток себе..... Радуйтесь, что эти есть.
15:15:25 01-08-2023
Гость (15:07:57 01-08-2023) Москва - это не Россия. Автобусы захотели они современные. ... Да, захотел и не скрываю этого! Москва — не Россия, согласен. Зато Россия — Питер, Новосибирск, Кемерово и тэ дэ. Почему-то в этих городах есть и муниципальный транспорт, и новые автобусы катаются. Целыми автопарками закупают. А в Барнауле до сих пор еврохлам из 90-х катается.
15:19:01 01-08-2023
Гость (15:15:25 01-08-2023) Да, захотел и не скрываю этого! Москва — не Россия, согласен... Это в Спортлото нужно писать.
15:02:07 02-08-2023
Гость (14:07:13 01-08-2023) Власть вахтёры почувствовали! По факту оставляют одну дверь ... Нам до Москвы или Питера как до Луны! Хоть что-нибудь бы ездило.
14:19:20 01-08-2023
Когда пару исабеков раздуплят вхламину на конечной разъяренные работяги - те сразу научатся быть ласковыми. И скоро уже это произойдет. А не когда губер че то там решит.
14:21:14 01-08-2023
В садоводческом 119 никогда переднюю дверь не открывают. Автобус всегда забит, на последних остановках не залезть, зато на передней площадке всегда свободно. Женщина с маленьким ребенком просила водителя открыть первую дверь, но где уж там...
14:32:28 01-08-2023
Сколько дураков в нашей стране, заходят в маршрутку без наличных и начинается гонка с препятствиями, перевод на карту и не всегда, это удобно сделать так как маршрутки переполнены, я не понимаю, если вы едете на маршрутки в чем проблема иметь при себе наличные, сами себе создают проблемы, стоят карячаться переводят, ещё потом и возмущаются, запомните нет закона обязывающего вас обслуживать по терминалу, вы хоть усритесь, его нет, только для крупного бизнеса, мы устанавливаем терминалы по собственному желанию, чтобы не терять доход, открывайте и читайте законы прежде чем возмущаться и требовать, какая-то полная деградация населения, ещё и с пеной у рта требуют, просят жалобную книгу, качают свои права, а открыть и прочитать закон, не кому в пустую голову не приходит.
14:53:14 01-08-2023
Гость (14:32:28 01-08-2023) Сколько дураков в нашей стране, заходят в маршрутку без нали... Вот очердное хамло и отписалось.
20:21:54 01-08-2023
Гость (14:53:14 01-08-2023) Вот очердное хамло и отписалось.... Что, все хамы-водители отметились минусами? Не нравится, что вас критикуют?
18:26:43 01-08-2023
Гость (14:32:28 01-08-2023) Сколько дураков в нашей стране, заходят в маршрутку без нали... Есть закон! Муниципальные власти могут прописать в договоре обязательную оплату через терминал. Не заключать контракты с теми, кто не выполнит условие. Хоть усритесь, но вас, любителей черного нала, на линиях не будет.
06:17:05 02-08-2023
Гость (14:32:28 01-08-2023) Сколько дураков в нашей стране, заходят в маршрутку без нали... Запрет на курение есть? Есть. Вас же, псов, это не смущает. Проезжать мимо остановки, не доезжать до неё, опасное вождение, нарушение ПДД - да вас давно пора вздрючить по полной.
14:33:30 01-08-2023
На 78 маршруте работает один водитель, восточной национальности, худощавый, с правильной мусульманской бородой... более воспитанного и вежливого водителя маршрутки я не встречал ещё никогда. И терминал у него на самом видном месте, и он, терминал, работает, и водит дядька быстро, но аккуратно, без нужды, как это любят наши гоблины, не разгоняется и не тормозит, как полоумный, метаясь из полосы в полосу... Этот водитель- исключение. Настолько явное, что он запомнился.
14:48:04 01-08-2023
автобус №"2 водила облаял меня за то, что я закрыл ему зеркало обзора салона. автобус битком. спрашивается, летать надо под потолком, чтоб ему не закрывать?
15:38:53 01-08-2023
Нет, ездить с закрытым стеклом обзора, главное чтобы вам удобно было, и не важно, что вы попадете в аварию.
20:23:59 01-08-2023
Гость (15:38:53 01-08-2023) Нет, ездить с закрытым стеклом обзора, главное чтобы вам удо... Не пассажир виноват, что автобусы ходят отвратительно и набиваются битком. Что, между прочим, запрещено правилами перевозки, и за что штрафуют перевозчиков.
16:07:40 01-08-2023
Гость (14:48:04 01-08-2023) автобус №"2 водила облаял меня за то, что я закрыл ему зерк... зачем летать, надо было просто свою шляпу-сомбреро снять
23:11:44 01-08-2023
Гость (14:48:04 01-08-2023) автобус №"2 водила облаял меня за то, что я закрыл ему зерк... а меня вежливо попросил отойти с этого места, маршрут 50-й.))
15:11:12 01-08-2023
Всех обидели все
15:29:55 01-08-2023
Рожи плющить таким, не отходя от кассы...
16:08:44 01-08-2023
Гость (15:29:55 01-08-2023) Рожи плющить таким, не отходя от кассы...... уточните пжл, водителю или пассажирам?
15:20:10 02-08-2023
Гость (16:08:44 01-08-2023) уточните пжл, водителю или пассажирам?... Всем!
15:46:13 01-08-2023
Гость (14:32:28 01-08-2023) Сколько дураков в нашей стране, заходят в маршрутку без нали... и правильно - нет терминала, выхожу бесплатно, водила едет дальше по известному адресу
16:49:20 01-08-2023
гость (15:46:13 01-08-2023) и правильно - нет терминала, выхожу бесплатно, водила едет д... а потом тебе прилетает пуля в спину)
15:57:12 01-08-2023
Не нравится? Ходи пешком.
20:24:40 01-08-2023
Гость (15:57:12 01-08-2023) Не нравится? Ходи пешком.... Где ходить? Тротуров нет в Барнауле нормальных.
16:30:36 01-08-2023
карты карты - я тоже пользовался картой какое то время а потом у меня с нее 4 тыщи через интернет украли а банк предложил -дядя доплати в месяц денюжку и тада якобы мы тя застрахуем вот тада я просто плюнул и стал вновь пользоваться старой доброй наличкой монетой
20:25:49 01-08-2023
Автобус № 6? Это маршрутка. Там отродясь карт не было....
06:14:15 02-08-2023
Булаев, разберись
15:02:44 02-08-2023
Гость (06:14:15 02-08-2023) Булаев, разберись... Как скажете. Бегу!