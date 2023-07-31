Водителю маршрутки, избившему подростка на переходе в Барнауле, грозит до 5 лет

33-летний мужчина ударил подростка по голове

31 июля 2023, 17:02, ИА Амител

В Алтайском крае будут судить водителя маршрутки № 41, который напал на подростков, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, инцидент произошел в Барнауле 30 ноября 2022 года на пересечении улицы Песчаной и переулка Ядринцева. 15-летний подросток с товарищем переходили дорогу, заметили несущуюся на них маршрутку и отошли назад. Автобус затормозил буквально перед ними. После этого произошел конфликт.

В прокуратуре указали, что 33-летний водитель ударил подростка по голове, потому что посчитал, что они слишком "медленно передвигались по пешеходному переходу".

"Действия обвиняемого квалифицированы как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия", – отметили в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.