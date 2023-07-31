Водителю маршрутки, избившему подростка на переходе в Барнауле, грозит до 5 лет
33-летний мужчина ударил подростка по голове
31 июля 2023, 17:02, ИА Амител
В Алтайском крае будут судить водителя маршрутки № 41, который напал на подростков, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, инцидент произошел в Барнауле 30 ноября 2022 года на пересечении улицы Песчаной и переулка Ядринцева. 15-летний подросток с товарищем переходили дорогу, заметили несущуюся на них маршрутку и отошли назад. Автобус затормозил буквально перед ними. После этого произошел конфликт.
В прокуратуре указали, что 33-летний водитель ударил подростка по голове, потому что посчитал, что они слишком "медленно передвигались по пешеходному переходу".
"Действия обвиняемого квалифицированы как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия", – отметили в ведомстве.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
17:13:49 31-07-2023
Горб этому газелисту сломать…
19:25:12 31-07-2023
Дык это же водитель газели. Они все такие.
19:30:00 31-07-2023
Видела сама лично как подростки издевались над водителями специально двигаясь по пешеходному переходу шаг вперёд, два назад, думаю водитель погорячился, но они его специально вынудили, зачем ему кидаться на адекватных пешеходов, просто для того, что бы срок себе заполучить.
08:34:15 01-08-2023
Теперь подросток станет немного умнее....жаль что водителя за это будут судить ведь он принял на себя ответственность за воспитание молодежи,с чем не справилось общество,хотя немного переборщил...но тем не менее.Уверен что на его справедливое замечание ..зумеры обложили его в ответ отборным матом.
08:43:24 01-08-2023
правильно сделал, а если бы он сбил этих уродов и записи бы не было то что сидеть бы из за таких? вы хоть умники представляете какой стресс когда у тебя перед машиной какой то урод выскакивает не посмотрев по сторонам, а если этот урод ещё и на нерегулируемом переходе когда вообще не ожидаешь такого? мало он им навтыкал, надо было ещё жоще.