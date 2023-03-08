Барнаульцы жалуются на затопленные переходы, которые только "на лодке переплывать"

Людям в шутку посоветовали ходить в резиновых сапогах и водолазных костюмах

08 марта 2023, 09:29, ИА Амител

В паблике "Чёрное и Белое Барнаул" жители города жалуются на затопленные талыми водами пешеходные переходы.

"Нет сил терпеть больше! Скажите, как переходить по пешеходному переходу и как подходить к автобусной остановке? На лодке?" – возмутилась местная жительница.

В комментариях к записи барнаульцы указали, что затопленные переходы часто находятся возле трамвайных остановок. В итоге ждущих общественный транспорт людей "поливают машины", проезжающие по лужам.

Людям в шутку посоветовали ходить в резиновых сапогах и водолазных костюмах или ждать мая, когда всё высохнет.

Как видно на фото amic.ru, некоторые пешеходные переходы просто невозможно перейти, например, на проспекте Красноармейском.