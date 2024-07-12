В Барнауле создадут единую систему водоотведения вдоль Павловского тракта

Талые воды могут привести к разрушению инфраструктуры

12 июля 2024, 17:15, ИА Амител

Совещание в городской администрации / Фото: пресс-служба мэрии

Первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров провел совещание, в котором приняли участие начальник МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Барнаула" Владимир Драчев, руководители профильных комитетов администрации, представители АО "Алтайкоммунпроект", объектов и организаций, расположенных вдоль Павловского тракта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обсудили проблемы, возникающие в районе транспортной магистрали при прохождении первой волны весеннего паводка.

В период снеготаяния с полей поступает талая вода, которая может привести к подтоплению дорожной и транспортной инфраструктуры, территорий зданий и объектов, расположенных на участке Павловского тракта.

По итогам обсуждения принято решение дополнительно проработать поступившие предложения и на их основе подготовить проект по реализации единой системы водоотведения талых и паводковых вод вдоль Павловского тракта. Соответствующее поручение дано профильным комитетам администрации во взаимодействии с предпринимательским сообществом.