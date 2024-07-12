Власти Барнаула назвали планы до конца года по созданию парка на пустыре за "Европой"

Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями

12 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Эскиз парка за ТЦ "Европа" / Изображение: архитектор Андрей Атаджанов

В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города, сообщает мэрия.

Напомним, территория, находящаяся по адресу улица Шумакова, 9, победила в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства. Приводить в порядок зеленую зону будут в 2025 году.

"Наши основные задачи сейчас – провести необходимые исследования, разработать проект, определить этапность работ, чтобы подойти к благоустройству этой территории комплексно", – отметил на совещании глава Барнаула Вячеслав Франк.

Разработать эскизный проект благоустройства и проектно-сметную документацию планируется до конца года.

На данный момент уже заключен контракт с АлтГТУ на разработку эскизного проекта. В связи со сложностью рельефа планируется провести предпроектные изыскания, включающие в себя геодезическое и гидрологическое исследования.

Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями. Для этого Франк поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, общественники, эксперты, архитекторы, дизайнеры и другие лица.