НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула назвали планы до конца года по созданию парка на пустыре за "Европой"

Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями

12 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Эскиз парка за ТЦ "Европа" / Изображение: архитектор Андрей Атаджанов
Эскиз парка за ТЦ "Европа" / Изображение: архитектор Андрей Атаджанов

В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города, сообщает мэрия.

Напомним, территория, находящаяся по адресу улица Шумакова, 9, победила в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства. Приводить в порядок зеленую зону будут в 2025 году.

"Наши основные задачи сейчас – провести необходимые исследования, разработать проект, определить этапность работ, чтобы подойти к благоустройству этой территории комплексно", – отметил на совещании глава Барнаула Вячеслав Франк.

Разработать эскизный проект благоустройства и проектно-сметную документацию планируется до конца года.

На данный момент уже заключен контракт с АлтГТУ на разработку эскизного проекта. В связи со сложностью рельефа планируется провести предпроектные изыскания, включающие в себя геодезическое и гидрологическое исследования.

Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями. Для этого Франк поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, общественники, эксперты, архитекторы, дизайнеры и другие лица.

Один из вариантов концепции парка / Фото предоставил Андрей Атаджанов

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НОВОСТИОбщество
Барнаул парки парк 300-летия Барнаула

Комментарии 8

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Гость

19:18:55 12-07-2024

Ещё один способ отмыть кучу средств!

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Гость

00:40:46 13-07-2024

Предлагаете ничего не делать?

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Гость

14:35:07 13-07-2024

Предлагаю не отмывать

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Пользователь

13:03:51 13-07-2024

2 лавочки 2 светильника и 2 мусорки поставят. Деревенский будут визжать от восторга

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Сергей

13:52:19 13-07-2024

Круто 🤟

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Гость

17:35:17 13-07-2024

Здорово!

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Musik

23:43:57 13-07-2024

Пустырь за Европой - это GB.

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Токсик

00:12:13 14-07-2024

Идеальное место для скейт парка

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