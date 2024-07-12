Власти Барнаула назвали планы до конца года по созданию парка на пустыре за "Европой"
Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями
12 июля 2024, 16:10, ИА Амител
В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города, сообщает мэрия.
Напомним, территория, находящаяся по адресу улица Шумакова, 9, победила в онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства. Приводить в порядок зеленую зону будут в 2025 году.
"Наши основные задачи сейчас – провести необходимые исследования, разработать проект, определить этапность работ, чтобы подойти к благоустройству этой территории комплексно", – отметил на совещании глава Барнаула Вячеслав Франк.
Разработать эскизный проект благоустройства и проектно-сметную документацию планируется до конца года.
На данный момент уже заключен контракт с АлтГТУ на разработку эскизного проекта. В связи со сложностью рельефа планируется провести предпроектные изыскания, включающие в себя геодезическое и гидрологическое исследования.
Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями. Для этого Франк поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, общественники, эксперты, архитекторы, дизайнеры и другие лица.
19:18:55 12-07-2024
Ещё один способ отмыть кучу средств!
00:40:46 13-07-2024
Предлагаете ничего не делать?
14:35:07 13-07-2024
Предлагаю не отмывать
13:03:51 13-07-2024
2 лавочки 2 светильника и 2 мусорки поставят. Деревенский будут визжать от восторга
13:52:19 13-07-2024
Круто 🤟
17:35:17 13-07-2024
Здорово!
23:43:57 13-07-2024
Пустырь за Европой - это GB.
00:12:13 14-07-2024
Идеальное место для скейт парка