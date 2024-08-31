Главной локацией празднования Дня города станет площадь Сахарова

31 августа 2024, 09:20, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Сегодня, 31 августа, Барнаул отмечает день рождения – 294-летие. В 2024 году праздник порадует жителей краевой столицы авиашоу, концертами, фестивалями, спортивными соревнованиями и другими развлечениями. Amic.ru рассказывает, как краевая столица отметит свое 294-летие, куда можно будет сходить в День города 2024 и что посмотреть.

Какая площадка станет главной?

Главной локацией празднования Дня города 2024 станет площадь Сахарова. Там с 12 до 16 часов состоится программа "Барнаул спортивный – город чемпионов" и фестиваль "Готов к труду и обороне". Также на площади будет презентация спортивных организаций и соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, по настольным играм для лиц с ОВЗ. С 16 часов на главной сцене начнут выступать творческие коллективы города, будет идти концертная молодежная программа. Здесь же представят программу "Движения Первых". Шоу на площади Сахарова продлится не менее шести часов и включит в себя песни и танцы разных жанров. Всего будет как минимум 50 номеров.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Что еще будет в центре города?

На ул. Мало-Тобольской пройдет ярмарочное мероприятие "Барнаул семейный" и выставка "Барнаул туристский". Ярмарка начнется в 10 часов утра, там будут продавать товары алтайских производителей. Также запланированы мастер-классы, кулинарное шоу и дегустация приготовленных блюд. Выставка "Барнаул туристский" стартует в 11 часов, в ней поучаствуют около 50 организаций и предприятий города. Там выступят музыкальные группы, танцевальные коллективы, также будет квиз-игра "Барнаул туристский", песочное и барабанное шоу, "живые статуи" и ходулисты, мастер-классы и игровые зоны.

Там же, на Мало-Тобольской, в течение дня для горожан будут доступны игры, творческие мастерские, состоится стрит-арт-фестиваль и арт-шоу с профессиональными художниками и песочным шоу.

В 17 часов на площади перед Старым базаром пройдет состязание по смешанным единоборствам ММА "Алтайское сражение – 3". Кроме того, на территории "Спички" (ул. Ползунова, 37) пройдет концерт, который будет длиться не менее двух часов.

Одним из самых интересных мероприятий Дня города будут показательные полеты авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи". С 17 до 18 часов самолеты пролетят над акваторией Оби. Увидеть шоу можно будет из Нагорного парка и с набережной. Также 30 августа с 15:00 до 15:30 состоится репетиция.

В парке "Центральный" с 10 часов утра пройдет фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем". В мероприятии поучаствуют представители 22 национально-культурных объединений. В парке будет работать и национальная деревня, которая представляет собой стилизованные жилища с демонстрацией быта и традиций разных народов. Начнется фестиваль с карнавального шествия в национальных костюмах в 09:40 от проспекта Ленина по Мало-Тобольской.

Также в сквере на пересечении ул. Молодежной и проспекта Социалистического с 10 до 13 часов состоится фестиваль "Вокруг семейного пирога", где все желающие смогут попробовать пироги и выпечку конкурсантов.

Фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем" / Фото: amic.ru

Какие мероприятия будут в районах?

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Барнаула и в пригородных поселках: в селах Лебяжье и Гоньба, микрорайонах Затон и Новосиликатный, поселках Южный и Центральный, Березовка и Научный городок.

В Индустриальном районе День города отметят в парке "Лесная сказка", где состоится концерт с песнями и танцами. Рядом, на прилегающей к Парку спорта территории, с 11 до 14 часов пройдет праздник творчества "Семейная мастерская", где выступят творческие коллективы. На этой же площадке будут организованы фотозоны, мастер-классы, интерактивные площадки для детей и так далее.

В Октябрьском районе праздник пройдет в сквере Химиков. В Ленинском районе основные мероприятия проведут на площади Мира (Георгия Исакова, 213). Там состоится конкурс тематических композиций "Живет на свете красота" и концертная программа, где выступят творческие коллективы города. Также на площади Мира будут работать спортивно-игровые и творческие площадки, там проведут мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства и "Город мастеров", квесты, показательные выступления спортивных клубов и федераций.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Какая тематика у Дня города 2024?

Основными темами Дня города в 2024 году станут семья, патриотическое воспитание, а также поддержка барнаульцев – участников СВО.

Состоятся ли салюты?

Нет, в этом году салюты в городе не состоятся. Изначально они планировалось во всех районах города. Главный фейерверк обещали организовать на площади Сахарова, он должен был длиться около семи минут. Также фейерверки должны были прогреметь в сквере Химиков рядом со зданием на ул. Германа Титова, 9, и в других районах краевой столицы.

Однако 27 августа мэрия объявила, что салютов не будет, и власти от них в 2024 году откажутся.

"Учитывая специальную военную операцию и ситуацию, которая сегодня складывается на приграничных территориях, считаю, что программу мероприятий Дня города в части проведения салюта мы должны скорректировать", – отметил мэр города Вячеслав Франк.

Будут ли перекрывать дороги?

Да. В городе будет два перекрытия. Участок от площади Сахарова до проспекта Социалистического в границах улиц Молодежной и Мерзликина закроют для машин с 29 августа по 1 сентября. 31 августа с 15:00 до 18:00 перекроют участок проспекта Ленина от ул. Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина. Кроме того, власти ограничат съезды на проспект Ленина с Нового моста и ул. Максима Горького. Эти ограничения нужны для авиашоу "Русских витязей".

А еще в Барнауле 31 августа запретят использовать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности на ул. Мало-Тобольской, на площади Сахарова и в парке "Центральный".

Будут ли продавать алкоголь?

Нет, купить алкоголь в День города будет нельзя. В Алтайском крае действует закон, который запрещает продажу спиртного в День Победы и День города. При этом запрет распространяется на предприятия розничной торговли, а вот в заведениях общепита выпить будет можно.



