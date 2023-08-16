Барнаулец Александр Соболев лидирует в списке лучших игроков РПЛ в начале сезона

Средний балл Соболева – 6,67

16 августа 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаулец Александр Соболев возглавил рейтинг лучших футболистов чемпионата России на старте сезона. Список составил "Спорт-Экспресс".

Нападающий московского "Спартака" получил высшую оценку среди всех игроков турнира после четырех туров РПЛ. Средний балл Соболева – 6,67. Вторым с таким же показателем идет 18-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков. Но он уступает Соболеву по дополнительным показателям. На третьей строке со средней оценкой 6,63 одноклубник Соболева по "Спартаку" – нидерландский нападающий Квинси Промес.

Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Он является воспитанником барнаульского "Динамо". Позже в профессиональной карьере форварда значились томская "Томь", красноярский "Енисей", самарские "Крылья Советов". В январе 2020 года Соболев стал игроком "Спартака". Также в его активе 11 матчей и 4 забитых гола за сборную России.