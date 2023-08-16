Барнаулец Александр Соболев лидирует в списке лучших игроков РПЛ в начале сезона
Средний балл Соболева – 6,67
16 августа 2023, 13:16, ИА Амител
Барнаулец Александр Соболев возглавил рейтинг лучших футболистов чемпионата России на старте сезона. Список составил "Спорт-Экспресс".
Нападающий московского "Спартака" получил высшую оценку среди всех игроков турнира после четырех туров РПЛ. Средний балл Соболева – 6,67. Вторым с таким же показателем идет 18-летний полузащитник самарских "Крыльев Советов" Никита Салтыков. Но он уступает Соболеву по дополнительным показателям. На третьей строке со средней оценкой 6,63 одноклубник Соболева по "Спартаку" – нидерландский нападающий Квинси Промес.
Соболев родился в 1997 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. Он является воспитанником барнаульского "Динамо". Позже в профессиональной карьере форварда значились томская "Томь", красноярский "Енисей", самарские "Крылья Советов". В январе 2020 года Соболев стал игроком "Спартака". Также в его активе 11 матчей и 4 забитых гола за сборную России.
13:31:42 16-08-2023
Спорт-Экспресс - свинское издание. Дельфин Соболь и Свинси Промяско в списке лучших? Это анекдот)
13:52:57 16-08-2023
Саня молодчик, несмотря на проигрыш камням! Один из немногих, кто напоминает стране, что есть такое место-Барнаул! Удачи Соболь тебе и не обращай внимание на таких ... как предыдущий "знаток футбола" !
14:02:24 16-08-2023
Саша подлый игрок
17:57:04 16-08-2023
Гость (14:02:24 16-08-2023) Саша подлый игрок... Вам, наверное, Дзюба по душе.