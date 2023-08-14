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Уроженец Барнаула завоевал серебро Открытого чемпионата США по шахматам

Алексей Сорокин стал первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат

14 августа 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Уроженец Барнаула стал серебряным призером Открытого чемпионата США по шахматам. Турнир прошел в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

За победу там боролись 494 человека. Они определяли лучших в классических шахматах. В результате по восемь очков из девяти возможных набрали выпускник Техасского университета Алексей Сорокин и выпускник университета Принстона Эндрю Танг. Им пришлось определять победителя в дополнительной партии. Там лучше стал Танг, который и занял итоговое первое место, сообщает "Алтайский спорт".

Сорокин родился в Барнауле. Он стал первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат. Это звание ему присвоили в 2021 году. После окончания 42-й барнаульской гимназии Сорокин переехал жить и учиться в США.

Фото: chess22.ru

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Спорт шахматы

Комментарии 10

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жорик

16:44:54 14-08-2023

42я дает прикурить!

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Гость

16:51:22 14-08-2023

Какая бездуховность. Поигрывает там в шахматы, вместо того, чтобы за 15 т на родине горбатиться.

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Гость

16:54:37 14-08-2023

Он уже не наш, он сбежал из страны в США, зачем о крысе писать что-то ?

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Гость

17:12:44 14-08-2023

Гость (16:54:37 14-08-2023) Он уже не наш, он сбежал из страны в США, зачем о крысе писа... Парень молодец и просто поехал в США учиться задолго до всего этого.

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Владимир

16:55:13 14-08-2023

Вот так и утекают наши "мозги".

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Гость

17:15:17 14-08-2023

паренек давно не наш, что о нем писать

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Бийчанин

19:13:29 14-08-2023

Первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат был Сергей Эренбург (родился 27 января 1983 г. в Бийске) - стал гроссмейстером с 2003 года и Международный мастер с 2002 года. Родители увезли его в Израиль в 1998 году.

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Гость

20:27:36 14-08-2023

Предавший единожды предаст ещё не раз

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Гость

22:40:23 14-08-2023

42 перестала воспитывать патриотов(

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Гость

23:18:52 14-08-2023

Гость (17:12:44 14-08-2023) Парень молодец и просто поехал в США учиться задолго до всег... Теперь маленько поразмысли. С США есть наблюдатели, они следят за всеми олимпиадами, турнирами и прочими событиями на эрудицию. Потом находят призёров и победителей и делают им предложения, от которых трудно отказаться. После которых они переезжают в США. Попросту говорят, легитимно крадут наши "мозги" и лучшие умы. Олимпиады Сороса раньше проходили, слышали про такие. Их запретили и давно не проводят. Догадайтесь почему

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