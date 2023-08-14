Уроженец Барнаула завоевал серебро Открытого чемпионата США по шахматам

Алексей Сорокин стал первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат

14 августа 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уроженец Барнаула стал серебряным призером Открытого чемпионата США по шахматам. Турнир прошел в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).

За победу там боролись 494 человека. Они определяли лучших в классических шахматах. В результате по восемь очков из девяти возможных набрали выпускник Техасского университета Алексей Сорокин и выпускник университета Принстона Эндрю Танг. Им пришлось определять победителя в дополнительной партии. Там лучше стал Танг, который и занял итоговое первое место, сообщает "Алтайский спорт".

Сорокин родился в Барнауле. Он стал первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат. Это звание ему присвоили в 2021 году. После окончания 42-й барнаульской гимназии Сорокин переехал жить и учиться в США.