Уроженец Барнаула завоевал серебро Открытого чемпионата США по шахматам
Алексей Сорокин стал первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат
14 августа 2023, 16:28, ИА Амител
Уроженец Барнаула стал серебряным призером Открытого чемпионата США по шахматам. Турнир прошел в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган).
За победу там боролись 494 человека. Они определяли лучших в классических шахматах. В результате по восемь очков из девяти возможных набрали выпускник Техасского университета Алексей Сорокин и выпускник университета Принстона Эндрю Танг. Им пришлось определять победителя в дополнительной партии. Там лучше стал Танг, который и занял итоговое первое место, сообщает "Алтайский спорт".
Сорокин родился в Барнауле. Он стал первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат. Это звание ему присвоили в 2021 году. После окончания 42-й барнаульской гимназии Сорокин переехал жить и учиться в США.
16:44:54 14-08-2023
42я дает прикурить!
16:51:22 14-08-2023
Какая бездуховность. Поигрывает там в шахматы, вместо того, чтобы за 15 т на родине горбатиться.
16:54:37 14-08-2023
Он уже не наш, он сбежал из страны в США, зачем о крысе писать что-то ?
17:12:44 14-08-2023
Гость (16:54:37 14-08-2023) Он уже не наш, он сбежал из страны в США, зачем о крысе писа... Парень молодец и просто поехал в США учиться задолго до всего этого.
16:55:13 14-08-2023
Вот так и утекают наши "мозги".
17:15:17 14-08-2023
паренек давно не наш, что о нем писать
19:13:29 14-08-2023
Первым гроссмейстером в истории алтайских шахмат был Сергей Эренбург (родился 27 января 1983 г. в Бийске) - стал гроссмейстером с 2003 года и Международный мастер с 2002 года. Родители увезли его в Израиль в 1998 году.
20:27:36 14-08-2023
Предавший единожды предаст ещё не раз
22:40:23 14-08-2023
42 перестала воспитывать патриотов(
23:18:52 14-08-2023
Гость (17:12:44 14-08-2023) Парень молодец и просто поехал в США учиться задолго до всег... Теперь маленько поразмысли. С США есть наблюдатели, они следят за всеми олимпиадами, турнирами и прочими событиями на эрудицию. Потом находят призёров и победителей и делают им предложения, от которых трудно отказаться. После которых они переезжают в США. Попросту говорят, легитимно крадут наши "мозги" и лучшие умы. Олимпиады Сороса раньше проходили, слышали про такие. Их запретили и давно не проводят. Догадайтесь почему