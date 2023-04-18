Барнаулец Александр Соболев вошел в десятку самых дорогих футболистов России

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро

18 апреля 2023, 14:35, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

Барнаулец Александр Соболев вошёл в топ-10 самых дорогих футболистов России. Список составил портал Transfermarkt.

Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев занял в рейтинге 7-е место. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

Возглавляет список самых дорогих россиян полузащитник "Монако" Александр Головин. Его оценили в 25 миллионов евро. Второе и третье места разделили хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян и вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. Они стоят по 15 миллионов.

Также в списке самых дорогих россиян полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук, нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов, защитник "Спартака" Георгий Джикия.

Напомним, Соболев родился в Барнауле. Здесь же начал заниматься футболом. За "Спартак" форвард выступает с января 2020 года.