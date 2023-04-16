Барнаулец Александр Соболев поможет в лечении раненого в Донецке мальчика

Вместе с ним помощь ребёнку окажут и другие игроки "Спартака"

16 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Воспитанник барнаульского футбола, нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поможет раненому в Донецке 9-летнему мальчику. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Приоритет – ребёнок, который попал под обстрел. Ему 9 лет, он находится в луганской больнице. Случайно осколок попал в него, когда взорвали вокзал. Я поговорила с Магкеевым, Соболевым и Джикией, мы решили, что возьмём на себя все расходы", – сказала PR-агент спортсменов Елена Болотова.

Как только мальчика можно будет перевезти в Москву, этот вопрос начнут решать. На средства футболистов купят лекарства и всё, что необходимо для реабилитации.