Барнаулец до смерти избил соседа из-за собаки, испугавшей его дочь
Нападавший нанес мужчине множественные удары, в том числе по голове
19 октября 2026, 11:14, ИА Амител
В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.
По версии следствия, конфликт произошел в июле 2026 года возле дома на улице Лазурной. Мужчина узнал от сожительницы, что их дочь испугалась декоративной собаки соседа, после чего решил поговорить с владельцем животного.
Обвиняемый догнал соседа, когда тот выгуливал собаку. Во время возникшей ссоры мужчина, как полагает следствие, нанес ему множественные удары, в том числе по голове.
Пострадавшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он скончался от полученных травм.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, где его рассмотрят по существу", — отметили в ведомстве.
11:21:02 19-10-2026
почему по неосторожности то, вполне умышлено.
11:21:25 19-10-2026
По неосторожности?А что он ,когда бил по голове думал об осторожности? Он ,явно ,сознательно и умышленно убил человека.Развели скотов с подобными законами.
12:14:33 19-10-2026
Ипполит Матвеич (11:21:25 19-10-2026) По неосторожности?А что он ,когда бил по голове думал об ост... Ну он же не хотел его убивать. Так? Значит по неосторожности - непредумышленное убийство
12:21:58 19-10-2026
Афиноген (12:14:33 19-10-2026) Ну он же не хотел его убивать. Так? Значит по неосторожности... Согласен
12:38:15 19-10-2026
Афиноген (12:14:33 19-10-2026) Ну он же не хотел его убивать. Так? Значит по неосторожности... А вы ,что у него в мозгах были ?Может, как раз и хотел.
13:22:16 19-10-2026
Ипполит Матвеич (12:38:15 19-10-2026) А вы ,что у него в мозгах были ?Может, как раз и хотел.... его лично знаю. Он не хотел.
14:24:49 19-10-2026
Гость (13:22:16 19-10-2026) его лично знаю. Он не хотел. ... Не хотел ублю*** ....? Но забил до смерти.
17:05:55 19-10-2026
Гость (13:22:16 19-10-2026) его лично знаю. Он не хотел. ... Не хотел, а просто убил, да еще и с особой жестокостью.
23:47:13 22-10-2026
Гость (13:22:16 19-10-2026) его лично знаю. Он не хотел. ... На бутылку заедет твой кореш
11:38:21 20-10-2026
Афиноген (12:14:33 19-10-2026) Ну он же не хотел его убивать. Так? Значит по неосторожности... Слово убийство изначально несет в себе намерение. Непредумышленного убийства не существует. Есть причинение смерти по неосторожности.
11:29:08 19-10-2026
Преемлемый исход.
Так то запрещено пугать детей собаками.
11:38:19 19-10-2026
Гость (11:29:08 19-10-2026) Преемлемый исход.Так то запрещено пугать детей собаками.... она сама испугалась - пусть лечат от нервов
14:53:30 19-10-2026
Гость (11:29:08 19-10-2026) Преемлемый исход.Так то запрещено пугать детей собаками.... Что такое преемлемый?
11:30:00 19-10-2026
ну и дурак.. сядет посидит подумает как кулаками махать
11:44:59 19-10-2026
Люди, как звери. Звери, как..
11:49:18 19-10-2026
Дело не в собачках, пугливых детях и прочем. А в этом неадеквате, он мог тоже самое сотворить в другой ситуации, дело случая просто.
А так, как-то возле дома выходил с той-терьером своим. Навстречу шла бабуська с моего этажа, и внучек, лет 11 не меньше. Собачка в сторону внучека пошагала, даже не гавкала. Внучек чуть не заплакал и спрятался за бабушку. За что я получил суровое замечание, что гуляю с такими собачками, которые интересуются внучеками. Довольно противно, когда такие соседи.
12:30:27 19-10-2026
Гость (11:49:18 19-10-2026) Дело не в собачках, пугливых детях и прочем. А в этом неадек... а ваша собачка зачем к ребенку пошла? он ее просил об этом? контролируйте свое животное,прежде ,чем с соседей требовать чего либо
12:41:31 19-10-2026
Гость (11:49:18 19-10-2026) Дело не в собачках, пугливых детях и прочем. А в этом неадек... Очень противно когда ваши шавки неожиданно тяфкают из-за угла. Тут и взрослый от испуга может наложить.
17:04:48 19-10-2026
Гость (12:41:31 19-10-2026) Очень противно когда ваши шавки неожиданно тяфкают из-за угл... Вы наверное не успеваете штаны отстирывать. Памперсы носите.
23:48:43 22-10-2026
Гость (11:49:18 19-10-2026) Дело не в собачках, пугливых детях и прочем. А в этом неадек... Самая мерзкая порода недособак и хозяева такие же. Со своими шавками достали уже
11:53:40 19-10-2026
А сколько таких больных на дорогах ездит...вообще не сосчитать
12:20:31 19-10-2026
Гость (11:53:40 19-10-2026) А сколько таких больных на дорогах ездит...вообще не сосчита... и хитроумных...
12:04:41 19-10-2026
Сколько таких диточек , на Лазурной, дайте погладить собачку, а потом убьют
12:26:48 19-10-2026
А с собачкой что?
12:29:38 19-10-2026
А под декоративной собакой они какую породу подразумевают?
13:23:04 19-10-2026
Гость (12:29:38 19-10-2026) А под декоративной собакой они какую породу подразумевают? ... Малинуа.
14:07:20 19-10-2026
Гость (12:29:38 19-10-2026) А под декоративной собакой они какую породу подразумевают? ...
Кавказский ротвебультерьер
12:38:56 19-10-2026
Адекватные комментарии минусуют, видимо, такие вот пугливые девочки и мальчики. В статье даже ни слова о том, на поводке собака была или нет, но местные живодеры уже возбудились. Помню, как-то давно один из комментаторов здесь написал к подобной публикации, что-то том, что ребенок может испугаться вашей, мягко говоря, некрасивости. И что дальше? Мочить урода? Дитятко ведь обкакалось от страха. А быдло просто нашло повод.
13:13:13 19-10-2026
гость (12:38:56 19-10-2026) Адекватные комментарии минусуют, видимо, такие вот пугливые ... У меня подозрение ,что это не просто пугливые девочки и мальчики,а те кто за зарплату сидит и бдит наши комментарии.
17:35:13 19-10-2026
Ипполит Матвеич (13:13:13 19-10-2026) У меня подозрение ,что это не просто пугливые девочки и маль... Их минусы все и доказали)))
13:13:56 19-10-2026
гость (12:38:56 19-10-2026) Адекватные комментарии минусуют, видимо, такие вот пугливые ... Они голосуют за убийство за испуг. И сами так же поступили. Представляете сколько вокруг убийц..ууу
13:25:46 19-10-2026
гость (12:38:56 19-10-2026) Адекватные комментарии минусуют, видимо, такие вот пугливые ... а что,поводок как то от испуга защищает? собака ни лаять,ни кидаться не будет?
07:35:51 20-10-2026
Гость (13:25:46 19-10-2026) а что,поводок как то от испуга защищает? собака ни лаять,ни ... Нет. Не защищает. Но в этом случае правила выгула собак соблюдены и предъявить хозяину животного по закону нечего.
12:49:27 19-10-2026
Да хоть заминуситесь)))) чуваку будет очень весело в тюрьме. И дитятко получило отца убийцу.
13:27:04 19-10-2026
Гость (12:49:27 19-10-2026) Да хоть заминуситесь)))) чуваку будет очень весело в тюрьме.... и собачка получила хозяина покойника.
все в плюсе
13:04:33 19-10-2026
ну что, стандартная ситуация - один на том свете, другой на зоне. Оба из себя мужиков покорчили - 1:1. Наверное нужно уже законы о конских штрафах за рукоприкладство принимать как в Корее, чтобы максимум плевками развлекались.
13:16:26 19-10-2026
ужас в тюрьму и по полной программе... убить человека... нелюдь
13:17:06 19-10-2026
Как всегда, какая-то недосказанность. Я думаю там предыстория далеко не ванильная с дэкоративной собачкой.
14:14:43 19-10-2026
Гость (13:17:06 19-10-2026) Как всегда, какая-то недосказанность. Я думаю там предыстор... Думаете любовника жены завалил?
13:24:36 19-10-2026
Не понятно, дочь сожительницы, то есть он не отец, а сожитель (даже не отчим)?
13:34:02 19-10-2026
Многие собачники неадекватны. Их справедливо спрашивают, почему без намордника - а в ответ агрессия: моя собака не кусается. Но тут наткнулся на другого неадеквата.
13:41:54 19-10-2026
Гость (13:34:02 19-10-2026) Многие собачники неадекватны. Их справедливо спрашивают, поч... А не всех с детства учат не подходить к чужим собакам?
13:54:01 19-10-2026
Гость (13:41:54 19-10-2026) А не всех с детства учат не подходить к чужим собакам?... а кто к ним подходит?
собачники сами с ними лезут в людные места
14:04:53 19-10-2026
Гость (13:41:54 19-10-2026) А не всех с детства учат не подходить к чужим собакам?... Собаки сами прутся к чужим детям. Хозяева на детских площадках выгуливают своих собак. И те, заразы, гавкают и кидаются, если ребенок пробегает мимо по детской площадке.
13:57:45 19-10-2026
Обвиняемый догнал соседа, когда тот выгуливал собаку. Во время возникшей ссоры мужчина,//////////
То есть возникла - таки ссора. Хозяин собачки не выбрал путь извинений и прекращения конфликта, а захотел утвердить своё право пугать детей своим животным.
15:23:48 19-10-2026
Гость (13:57:45 19-10-2026) Обвиняемый догнал соседа, когда тот выгуливал собаку. Во вре... зрите в корень
собачник умер, но не покорился
13:58:37 19-10-2026
Озверел совсем народ, пустяковый конфликт не могут решить без убийства
14:53:24 19-10-2026
Популярные декоративные породы
• Чихуахуа — самая маленькая порода в мире (вес 1,5–3 кг), отличающаяся смелым и преданным характером.
• Йоркширский терьер — активная и умная собака весом до 3 кг, требующая регулярного ухода за шерстью (груминга).
• Померанский шпиц — пушистый миниатюрный питомец (вес 1,9–3,5 кг) с игривым нравом.
• Мопс — дружелюбная, спокойная и общительная собака, хорошо ладящая с детьми.
• Мальтийская болонка (мальтезе) — обладательница белоснежной гипоаллергенной шерсти.
• Русский той — эмоциональный, преданный и энергичный компаньон.
Размеры "кобелей" гуглите сами.
Там впору было собаке испугаться, а не дитяте.
Чокнутый убийца
15:04:06 19-10-2026
Гость (14:53:24 19-10-2026) Популярные декоративные породы• Чихуахуа — самая... Там был Чихуахуа - самый страшный пес в мире.
15:26:14 19-10-2026
Читая все эти сводки про происшествия,типа сын забил до смерти мать ,сосед убил другого из за музыки,этот негодяй за какую то безобидную собачку лишил жизни человека ,приходишь к выводу -до чего же деградировало ,озверело,оскотинилось наше общество.До чего же мы дошли,позор.Где эта высокая мораль,нравственность,духовность ?Мы куда катимся?Я свидетель советского времени,со всей ответственностью говорю,что такого тогда близко не было.Люди были добрее ,чище и выше.Вот эти все "достижения " это и есть суть ,отражение царящих в нашем сегодняшнем обществе принципов.Это для чего и кем делается?
23:53:56 22-10-2026
Ипполит Матвеич (15:26:14 19-10-2026) Читая все эти сводки про происшествия,типа сын забил до смер... По поводу соседа с музыкой закон не работает,никак покой соседей не охраняет толком вот и результат-у людей рвет крышу решают вопрос как могут. В СССР возможно в газетах не всё писали
15:35:18 19-10-2026
Непонятно, вокруг столько энергичных драчунов, почему они еще здесь а не на передовой? Почему меня, человека с травмами ног, таскают в военкомат, а вот эти здоровыЕ, которым некуда энергии деть, убивают людей в тылу?
17:03:32 19-10-2026
Ну так то, выходишь из лифта дети, так называемые, даже не ждут ломятся внутрь. В другой раз дитятко и человека так испугается, что, опять медведи будут виноваты. Там походу надо всю семейку к психиатру отправлять.
17:37:29 19-10-2026
Ипполит Матвеич (13:13:13 19-10-2026) У меня подозрение ,что это не просто пугливые девочки и маль... Их минусы все и доказали)))