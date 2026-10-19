Нападавший нанес мужчине множественные удары, в том числе по голове

19 октября 2026, 11:14, ИА Амител

Собака на прогулке / Фото: amic.ru

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следствия, конфликт произошел в июле 2026 года возле дома на улице Лазурной. Мужчина узнал от сожительницы, что их дочь испугалась декоративной собаки соседа, после чего решил поговорить с владельцем животного.

Обвиняемый догнал соседа, когда тот выгуливал собаку. Во время возникшей ссоры мужчина, как полагает следствие, нанес ему множественные удары, в том числе по голове.

Пострадавшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он скончался от полученных травм.