Он считается наиболее безопасным

28 сентября 2026, 08:15, ИА Амител

Грозная собака / Фото из архива amic.ru

Самым эффективным и быстрым методом воспитания собаки является положительное подкрепление. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишет РИА Новости.

Суть метода заключается в том, что питомец получает поощрение — угощение, ласку или внимание — сразу после правильного выполнения команды. По словам Голубева, сегодня этот способ считается наиболее безопасным.

Эксперт пояснил, что "Квадрат Скиннера" включает четыре механизма:

положительное подкрепление — добавление приятного стимула за правильное действие (например, выдача лакомства);

отрицательное подкрепление — прекращение неприятного воздействия при правильном действии (например, ослабление давления рукой на круп собаки, когда она села);

положительное наказание — добавление стимула в экстренной ситуации (резкий рывок поводка, если собака пытается съесть что-то с земли);

отрицательное наказание — лишение чего-то приятного за проступок (остановка игры, отворачивание и убирание игрушки, если питомец прикусил хозяина).

Голубев предупредил, что аверсивные методы (связанные с дискомфортом) новичкам применять не стоит: ими легко злоупотребить, случайно напугать животное и подорвать его доверие к хозяину.