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Барнаулец едва не убил топором нового возлюбленного своей бывшей

Вину обвиняемый не признал

04 августа 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле правоохранители обвиняют в покушении на убийство 32-летнего местного жителя, уголовное дело с обвинительным заключением уже передали в суд, сообщили в краевом СК.

По данным следствия, в январе жительница города развелась со своим супругом и через некоторое время стала проживать с другим. В апреле после ссоры с сожителем женщина позвонила бывшему и предложила встретиться, после чего он пригласил ее к себе. А уже на следующий день попросила нового возлюбленного забрать ее из дома экс-супруга.

"Узнав, что соперник подъехал, обвиняемый вышел на улицу, после чего обухом топора ударил по голове потерпевшего", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленник не сумел довести преступный умысел до конца, так как женщина выхватила орудие и вызвала скорую. В дальнейшем мужчина вину признавать не стал.

"Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

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Комментарии 2

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Гость

06:12:38 05-08-2023

Какой спрос на телятинну, не первой саежести !

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гость

08:25:15 06-08-2023

изза блудливой бабы теперь мужик сядет

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