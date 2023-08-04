Барнаулец едва не убил топором нового возлюбленного своей бывшей

Вину обвиняемый не признал

04 августа 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле правоохранители обвиняют в покушении на убийство 32-летнего местного жителя, уголовное дело с обвинительным заключением уже передали в суд, сообщили в краевом СК.

По данным следствия, в январе жительница города развелась со своим супругом и через некоторое время стала проживать с другим. В апреле после ссоры с сожителем женщина позвонила бывшему и предложила встретиться, после чего он пригласил ее к себе. А уже на следующий день попросила нового возлюбленного забрать ее из дома экс-супруга.

"Узнав, что соперник подъехал, обвиняемый вышел на улицу, после чего обухом топора ударил по голове потерпевшего", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленник не сумел довести преступный умысел до конца, так как женщина выхватила орудие и вызвала скорую. В дальнейшем мужчина вину признавать не стал.