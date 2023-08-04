Ревнивец зарезал жену на глазах у дочери в российском городе
Мужчину задержали
04 августа 2023, 16:51, ИА Амител
Кадр: ГСУ СК по Московской области
В подмосковном Дмитрове правоохранители подозревают 44-летнего мужчину в убийстве жены.
Как сообщили в областном СК, утром 2 августа между супругами произошла ссора на почве ревности, в ходе которой горожанин несколько раз ударил женщину ножом.
От полученных ранений 43-летняя потерпевшая скончалась на месте.
"Очевидцем стала совершеннолетняя дочь погибшей и подозреваемого, которая вызвала на место преступления скорую помощь и правоохранительные органы", – рассказали в ведомстве.
Мужчину в итоге задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство", также его собираются заключить под стражу.
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