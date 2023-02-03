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Барнаулец конфетами извинился перед соседями за шумный ремонт

Горожанин повесил в подъезде объявление и сладкую компенсацию

03 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Житель Барнаула устроил в квартире ремонт, но не забыл извиниться перед соседями. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Мужчина повесил в подъезде объяснение. Пошуметь пришлось из-за того, что установщики межкомнатных дверей не успели закончить работу вовремя.

"А очень хочется переехать от тёщи в свой дом", – написал барнаулец.

В качестве извинений под запиской он оставил корзинку с конфетами, чтобы соседи могли заесть ими стресс.

 

 

Комментарии 6

  • Какой МОЛОДЕЦ! только в основном соседское окружение- просто слов не подобрать!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • баянище
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну вы возможно тоже не подарок
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Эх, нам бы такого соседа! Наш новый сосед делал не просто ремонт - кувалдой разбивал перегородки в квартире, сверлил-точил с восьми утра и до одиннадцати вечера целую неделю подряд, без перерывов на обед - тоже въехать торопился. Причем времечко для этого выбрал - ту самую, первую, неделю локдауна, который объявили весной 20-го. Но самое смешное даже не это, а то, как этот говнюк повел себя после. Нет, не извинился - куда там! Заселившись, он стал следить по часам за другими соседями и вызывать ментов, если кто-то решил, например, забить гвоздь в обеденный перерыв - ибо по закону "тихий час", а вы тут со своими гвоздями! А увидев однажды, как кто-то разгружает новую мебель, и вовсе устроил истерику на весь подъезд, вопя, что вы же сейчас шуметь будете, собирая мебель-то - а не положено!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вот козлина то какой
    03 февраля, Гость   Ответить
  • решил, например, забить гвоздь---- забить гвоздь? лет 20 не слышал, чтобы кто-то гвозди в квартирах забивал. Дрель+шуроповерт+дюбель . Быстро и не слишком шумно
    03 февраля, Гость   Ответить
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