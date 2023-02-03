Барнаулец конфетами извинился перед соседями за шумный ремонт

Горожанин повесил в подъезде объявление и сладкую компенсацию

03 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Житель Барнаула устроил в квартире ремонт, но не забыл извиниться перед соседями. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Мужчина повесил в подъезде объяснение. Пошуметь пришлось из-за того, что установщики межкомнатных дверей не успели закончить работу вовремя.

"А очень хочется переехать от тёщи в свой дом", – написал барнаулец.

В качестве извинений под запиской он оставил корзинку с конфетами, чтобы соседи могли заесть ими стресс.