Барнаулец лишился 10 тысяч рублей при покупке билетов на фейковом сайте
Молодой человек познакомился в интернете с девушкой и та предложила сходить вдвоем на концерт
17 июня 2024, 11:44, ИА Амител
В Барнауле 26-летний парень лишился около 10 тысяч рублей при покупке билетов через фейковый сайт, сообщили в МВД Алтайского края.
Молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств и та предложила вместе сходить на концерт, отправив ему ссылку для оплаты билетов.
"Молодой человек перешел по ней, внес данные своей банковской карты, после чего списалось более 3 тысяч рублей. Однако затем сайт стал выдавать неизвестную ошибку. В открывшемся окне заявитель написал оператору сайта, который пояснил, что необходимо сделать возврат денежных средств. Для этого потерпевший снова перешел по ссылке и указал реквизиты карты. И в очередной раз со счета потерпевшего были списаны сбережения", – рассказали в ведомстве.
Вскоре парень понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.
15:35:17 17-06-2024
После виртуального знакомства, а точнее общения, инициативная девушка сразу "взяла быка за рога" - перешла в статус жены и начала распоряжаться кошельком незнакомого парня.
16:10:31 17-06-2024
теперь он навсегда потеряет веру в любовь...
18:47:50 17-06-2024
Осенью в дождливый серый день, проскакал по городу олень!
11:08:01 18-06-2024
лето, какие концерты, какие билеты?!... все девушки разбежались, кто их где найдет?