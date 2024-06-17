Барнаулец лишился 10 тысяч рублей при покупке билетов на фейковом сайте

Молодой человек познакомился в интернете с девушкой и та предложила сходить вдвоем на концерт

17 июня 2024, 11:44, ИА Амител

Покупки в интернете / Фото: unsplash.com

В Барнауле 26-летний парень лишился около 10 тысяч рублей при покупке билетов через фейковый сайт, сообщили в МВД Алтайского края.

Молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств и та предложила вместе сходить на концерт, отправив ему ссылку для оплаты билетов.

"Молодой человек перешел по ней, внес данные своей банковской карты, после чего списалось более 3 тысяч рублей. Однако затем сайт стал выдавать неизвестную ошибку. В открывшемся окне заявитель написал оператору сайта, который пояснил, что необходимо сделать возврат денежных средств. Для этого потерпевший снова перешел по ссылке и указал реквизиты карты. И в очередной раз со счета потерпевшего были списаны сбережения", – рассказали в ведомстве.

Вскоре парень понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета.