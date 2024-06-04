Мошенники похитили почти 1,3 млн рублей у 23-летнего жителя Заринска
Возбуждено уголовное дело
04 июня 2024, 14:31, ИА Амител
Мошенники похитили 1 млн 242 тысячи рублей у 23-летнего жителя Заринска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Парню позвонил незнакомец, представился сотрудником оператора сотовой связи и уведомил его об окончании срока действия абонентского номера. Под предлогом продления договора сотрудник предложил назвать код из SMS, которое якобы пришло с "Госуслуг".
Через несколько часов молодому человеку позвонил якобы сотрудник Центробанка и сказал, что в его кабинет на "Госуслугах" зашли мошенники. И чтобы они не смогли воспользоваться личными данными и взять кредит, посоветовал парню самому взять у банка максимально возможную сумму.
В итоге горожанину одобрили 1 млн 242 тысячи, которые он перевел аферистам на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело.
14:40:47 04-06-2024
Когда уже примут решение о запрете займов онлайн,без личного представления морды? Я понимаю,что банкам это совсем не выгодно,но....?
14:47:49 04-06-2024
у 23-летнего --- молодежь тоже умная. Еще может послужить
15:18:10 04-06-2024
С 18 лет можно жениться, служить в армии и голосовать... Но я лично впервые читаю о человеке, дожившем до 23 лет при полном отсутствии головного мозга.
17:25:32 04-06-2024
Мне тоже звонили, но после того, как услышала суть вопроса, я положила трубку и в гневе стала звонить оператору в абонентскую службу, где мне пояснили, что это бред и у абонентского номера нет срока службы, он бессрочен.
08:30:38 05-06-2024
А не допускаете, что данный чел может быть в этой группе мошенников? Хорошая кредитная история, стабильный доход, получил кредит и здрасте - я жертва))))