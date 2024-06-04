Мошенники похитили почти 1,3 млн рублей у 23-летнего жителя Заринска

Возбуждено уголовное дело

04 июня 2024, 14:31, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com

Мошенники похитили 1 млн 242 тысячи рублей у 23-летнего жителя Заринска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Парню позвонил незнакомец, представился сотрудником оператора сотовой связи и уведомил его об окончании срока действия абонентского номера. Под предлогом продления договора сотрудник предложил назвать код из SMS, которое якобы пришло с "Госуслуг".

Через несколько часов молодому человеку позвонил якобы сотрудник Центробанка и сказал, что в его кабинет на "Госуслугах" зашли мошенники. И чтобы они не смогли воспользоваться личными данными и взять кредит, посоветовал парню самому взять у банка максимально возможную сумму.

В итоге горожанину одобрили 1 млн 242 тысячи, которые он перевел аферистам на "безопасный счет". Возбуждено уголовное дело.